Десятки аварий, обморожений и отключенное отопление: последствия снегопада 11 января

Новости Беларуси. Погода устраивает белорусам очередное испытание: вслед за крепкими морозами на страну обрушились снегопады и порывистый ветер.
Удар стихии на себе уже ощутили жители Могилева. В центре города метель парализовала движение с самого утра.
Снежные заносы и в Гродно. На дорогах десятки аварий. Все больше и холодовых травм. Коммунальные и оперативные службы вновь работают в усиленном режиме. Хроника снежного дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это Гродненский район. На заснеженной трассе Барановичи–Волковыск водитель не справился с управлением и вылетел под легковушку на встречной полосе. В итоге пассажир получил травмы, непристегнутый мужчина, сидевший за рулем, скончался.
11 января снегопады шли юго-востока на северо-запад страны. Вьюга пыталась парализовать движение в Могилеве с самого утра.
Более получаса Вячеслав Кондратьев тщетно пытался выбраться из снежного плена. Вытянуть машину помогли инспекторы ДПС.
Вячеслав Кондратьев, житель Могилева:
Молодцы. Если бы не они, простоял бы полчаса, час.
Трос и провода-прикуриватели сегодня востребованы как никогда. Встреча с ГАИ принесла удачу еще одному водителю.
Константин Савченко, житель Могилева:
Машина стояла три дня, аккумулятор подсел, пришлось прибегнуть к помощи.
Владимир Шинкарев, старший инспектор ДПС УГАИ Могилевского облисполкома:
Всем автомобилистам посоветую готовить автомобиль к эксплуатации начинать летом. Проверить работоспособность аккумулятора, всех основных агрегатов и узлов.
Холодно сегодня было и в этом доме Могилева. Столбик термометра в квартире Нины Краско опустился до 14ºС из-за аварии на теплотрассе.
12 часов жильцы провели без отопления.
Нина Краско, житель Могилева:
Приходилось одеть дополнительные теплые вещи, не в привычном костюме домашнем ходить. Переживали соседи напротив: у них маленький ребенок, конечно волновались.
Коммунальщики с аварией справились и снова переключились на снегопад. В этот раз экзамен сдан вполне успешно.
Николай Дмитроченко, житель Могилева:
Тротуары почищены. Центр везде вычищен. По окраине, конечено, не везде, можете посмотреть.
За эти сутки наст вырос на 15 см.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Коммунальщики шутят: этой зимой всем хватит не только снега, но и лопат. Любой может взять ее на время, помочь дворникам, а заодно себе и своим соседям. Снег сегодня совсем легкий, справиться можно за несколько минут.
Снегопад обрушился и на Гродно. В морозную ночь там погибли 2 человека. Медики принимают все больше людей с травмами.
Юрий Васильчик, исполняющий обязанности заведующего травматологическим пунктом городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно:
Несколько пациентов обратилось с обморожениями. Была оказана амбулаторная помощь, и они выписаны на лечение. Отправлены в поликлиники по месту жительства.
Помощь потребовалась сегодня не только людям, но и птицам. В Новолукомле двое лебедей перепутали теплый технический водоем с холодным. Примерзших ко льду птиц пришлось вырезать специалистам ОСВОДа. Пару пернатых отогревали и кормили в течение нескольких часов, а после выпустили.
Синоптики прогнозируют сильные снегопады на ближайшие пять дней. Правда, без сильных морозов – именно так январь вступает в свои права.