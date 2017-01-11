Десятки аварий, обморожений и отключенное отопление: последствия снегопада 11 января

Новости Беларуси. Погода устраивает белорусам очередное испытание: вслед за крепкими морозами на страну обрушились снегопады и порывистый ветер.

Удар стихии на себе уже ощутили жители Могилева. В центре города метель парализовала движение с самого утра.

Снежные заносы и в Гродно. На дорогах десятки аварий. Все больше и холодовых травм. Коммунальные и оперативные службы вновь работают в усиленном режиме. Хроника снежного дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это Гродненский район. На заснеженной трассе Барановичи–Волковыск водитель не справился с управлением и вылетел под легковушку на встречной полосе. В итоге пассажир получил травмы, непристегнутый мужчина, сидевший за рулем, скончался.

11 января снегопады шли юго-востока на северо-запад страны. Вьюга пыталась парализовать движение в Могилеве с самого утра.

Более получаса Вячеслав Кондратьев тщетно пытался выбраться из снежного плена. Вытянуть машину помогли инспекторы ДПС.

Вячеслав Кондратьев, житель Могилева:

Молодцы. Если бы не они, простоял бы полчаса, час.

Трос и провода-прикуриватели сегодня востребованы как никогда. Встреча с ГАИ принесла удачу еще одному водителю.

Константин Савченко, житель Могилева:

Машина стояла три дня, аккумулятор подсел, пришлось прибегнуть к помощи.

Владимир Шинкарев, старший инспектор ДПС УГАИ Могилевского облисполкома:

Всем автомобилистам посоветую готовить автомобиль к эксплуатации начинать летом. Проверить работоспособность аккумулятора, всех основных агрегатов и узлов.

Холодно сегодня было и в этом доме Могилева. Столбик термометра в квартире Нины Краско опустился до 14ºС из-за аварии на теплотрассе.

12 часов жильцы провели без отопления.

Нина Краско, житель Могилева:

Приходилось одеть дополнительные теплые вещи, не в привычном костюме домашнем ходить. Переживали соседи напротив: у них маленький ребенок, конечно волновались.

Коммунальщики с аварией справились и снова переключились на снегопад. В этот раз экзамен сдан вполне успешно.

Николай Дмитроченко, житель Могилева:

Тротуары почищены. Центр везде вычищен. По окраине, конечено, не везде, можете посмотреть.

За эти сутки наст вырос на 15 см.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Коммунальщики шутят: этой зимой всем хватит не только снега, но и лопат. Любой может взять ее на время, помочь дворникам, а заодно себе и своим соседям. Снег сегодня совсем легкий, справиться можно за несколько минут.

Снегопад обрушился и на Гродно. В морозную ночь там погибли 2 человека. Медики принимают все больше людей с травмами.

Юрий Васильчик, исполняющий обязанности заведующего травматологическим пунктом городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно:

Несколько пациентов обратилось с обморожениями. Была оказана амбулаторная помощь, и они выписаны на лечение. Отправлены в поликлиники по месту жительства.

Помощь потребовалась сегодня не только людям, но и птицам. В Новолукомле двое лебедей перепутали теплый технический водоем с холодным. Примерзших ко льду птиц пришлось вырезать специалистам ОСВОДа. Пару пернатых отогревали и кормили в течение нескольких часов, а после выпустили.