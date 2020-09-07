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Акция в поддержку Беларуси прошла возле посольства нашей страны в Киеве

07 сентября 2020 19:50
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Новости Беларуси. Очередная акция в поддержку Беларуси состоялась 7 сентября возле нашего посольства в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция в поддержку Беларуси прошла возле посольства нашей страны в Киеве-1

Украинцы пришли, чтобы высказать свою позицию и поддержать законную власть в Беларуси. Киевляне выступили против внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны Запада.

Акция в поддержку Беларуси прошла возле посольства нашей страны в Киеве-4

Участники митинга отмечали достижения белорусов, в том числе качественные бесплатные образование и медицину. Звучали слова поддержки и в адрес трудовых коллективов, которые каждый день вносят свой вклад в развитие страны. 

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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