Акция в поддержку Беларуси прошла возле посольства нашей страны в Киеве

Новости Беларуси. Очередная акция в поддержку Беларуси состоялась 7 сентября возле нашего посольства в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинцы пришли, чтобы высказать свою позицию и поддержать законную власть в Беларуси. Киевляне выступили против внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны Запада.