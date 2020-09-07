Акция в поддержку Беларуси прошла возле посольства нашей страны в Киеве

Новости Беларуси. Очередная акция в поддержку Беларуси состоялась 7 сентября возле нашего посольства в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередная акция в поддержку Беларуси состоялась 7 сентября возле нашего посольства в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украинцы пришли, чтобы высказать свою позицию и поддержать законную власть в Беларуси. Киевляне выступили против внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны Запада.
Участники митинга отмечали достижения белорусов, в том числе качественные бесплатные образование и медицину. Звучали слова поддержки и в адрес трудовых коллективов, которые каждый день вносят свой вклад в развитие страны.