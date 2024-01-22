«Амкодор» задумался о собственном производстве всех комплектующих
Держать марку для отечественных предприятий – задача № 1. Особенно в Год качества. Беларусь – достойный конкурент на мировом рынке. Но сегодня для удержания своих позиций и завоевания новых нам просто необходимо добавить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам Президента, перед страной поставлена амбициозная цель – вывести контроль качества производимых товаров на новый уровень. Это позволит не только сформировать высокий статус белорусских предприятий и привлечь покупателей, но и снизить затраты.
Для достижения амбициозных целей необходимо в том числе внедрять современные технологии в производство и совершенствовать формы контроля качества труда. Производители уверены, что в процессе управления качеством важно анализировать не только конечный результат, но и факторы, которые на него повлияли.
Дмитрий Максимов, начальник управления качества продукции ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Мы уходим от контроля параметров продукции в контроль параметров процессов. Потому что любой процесс, который имеет какие-то несоответствия, всегда скажется на качестве. Это и процесс разработки конструкторской документации, стабильности технологического процесса, процесса закупок и ответственности исполнителей.
Сегодня у специалистов предприятия в разработке проект по перспективному планированию качества продукции APQP. Его цель – при участии многофункциональной группы разработать технологии производства, которые будут направлены на согласование продукта с требованиями и ожиданиями клиента. В планах на ближайшее будущее также собственное изготовление всех комплектующих, а значит, сокращение себестоимости и сроков выхода продукции на рынок.