«Амкодор» задумался о собственном производстве всех комплектующих

Держать марку для отечественных предприятий – задача № 1. Особенно в Год качества. Беларусь – достойный конкурент на мировом рынке. Но сегодня для удержания своих позиций и завоевания новых нам просто необходимо добавить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Президента, перед страной поставлена амбициозная цель – вывести контроль качества производимых товаров на новый уровень. Это позволит не только сформировать высокий статус белорусских предприятий и привлечь покупателей, но и снизить затраты.