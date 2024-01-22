«Выборы глазами детей». Юные белорусы показали, как они видят единый день голосования

Сегодня рисуем, а завтра голосуем. Конкурс творчества «Выборы глазами детей» набирает популярность среди юных художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы уже получили более сотни работ.

О том, как маленькие белорусы видят важный для страны единый день голосования, узнала наш корреспондент Диана Головач.

Катя Петровская занимается рисованием меньше года. Но уже пробует себя в конкурсах. О выборах слышала от родителей и преподавателей. И теперь легкими движениями кисти переносит на холст свое видение важного политического события.