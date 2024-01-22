«Выборы глазами детей». Юные белорусы показали, как они видят единый день голосования
Сегодня рисуем, а завтра голосуем. Конкурс творчества «Выборы глазами детей» набирает популярность среди юных художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы уже получили более сотни работ.
О том, как маленькие белорусы видят важный для страны единый день голосования, узнала наш корреспондент Диана Головач.
Катя Петровская занимается рисованием меньше года. Но уже пробует себя в конкурсах. О выборах слышала от родителей и преподавателей. И теперь легкими движениями кисти переносит на холст свое видение важного политического события.
Екатерина Петровская, участница конкурса рисунка «Выборы глазами детей»:
В этом городе проходят выборы и выбирается новый кандидат. Когда я вырасту, я очень хочу проголосовать за кого-то.
«Вместе на выборы», «Мы – будущие избиратели», «Твой выбор – твое будущее». Юные художники ответственно подходят не только к названию, но и содержанию творческих работ.
Диана Головач, корреспондент:
Поучаствовать в творческом состязании можно до 6 февраля. Рисунок должен соответствовать заявленным требованиям, в нем не может быть признаков агитации за конкретного кандидата. Работать разрешается любыми материалами. И в разных жанрах: живопись, графика, коллаж. Что ближе юному художнику.
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