«Дерутся двое, третий уже мироносец». Какая разница в возрасте детей лучше? Рассказывают многодетные мамы

32 многодетные минчанки стали обладательницами Ордена Матери. Им награждают женщин, родивших и воспитавших 5 и более детей. С 1996 года такой высокой государственной награды удостоены 764 минчанки.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – многодетные мамы, награждённые Орденом Матери – Наталья Таран и Алеся Иванашко.

Как вам кажется, какая должна быть разница в возрасте у детей? Одни говорят, что должны быть погодки, они друг друга лучше контролируют. Другие говорят, что погодки – это очень плохо: мальчики дерутся, девочки ссорятся. А когда у них разница уже в 3-4 года, старшие помогают младшему.