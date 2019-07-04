«Дерутся двое, третий уже мироносец». Какая разница в возрасте детей лучше? Рассказывают многодетные мамы

32 многодетные минчанки стали обладательницами Ордена Матери. Им награждают женщин, родивших и воспитавших 5 и более детей. С 1996 года такой высокой государственной награды удостоены 764 минчанки.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – многодетные мамы, награждённые Орденом Матери – Наталья Таран и Алеся Иванашко.
Как вам кажется, какая должна быть разница в возрасте у детей? Одни говорят, что должны быть погодки, они друг друга лучше контролируют. Другие говорят, что погодки – это очень плохо: мальчики дерутся, девочки ссорятся. А когда у них разница уже в 3-4 года, старшие помогают младшему.
Алеся Иванашко:
Моё мнение: 3-4 года – проще. Потому что у меня самой 2 года разницы между мальчиком и девочкой, у них немножко конфликты возникают.
Наталья Таран:
У меня – очень разная разница. У меня первые – погодки, год и 4 разница. У нас есть и 7, и 4 годика. Я могу сказать, что, на самом деле, дерутся двое, третий уже мироносец, и они между собой уже умеют договариваться. Погодки очень дружны, у них много общих интересов. У нас между старшими 20 лет разницы – сложно драться, у них совершенно разные интересы: этот уже взрослый, этот совсем маленький. Я за то, если брать, с какой разницей кто-то хочет рожать детей, у меня есть такое представление, что дети должны появляться, когда у тебя есть дополнительные ресурсы, которые ты готов туда вложить: материальные, время. Если этого нет, это всегда будет в какую-то жертву.
Дети – это то, что мы вкладываем. Вложил, они потом вложат в наших внуков. Поэтому, когда у тебя есть дополнительный ресурс: силы, время, материальный – вкладывайте! Это того стоит.