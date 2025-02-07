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Депутаты рассмотрят законопроект об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей

07 февраля 2025 07:12
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В Овальном зале Дома правительства 7 февраля состоится заседание второй сессии Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На рассмотрение депутатов выносится ряд законопроектов.

Депутаты рассмотрят законопроект об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей-2

В первом чтении будут обсуждать изменения законов по вопросам обеспечения прав детей. Охрана интересов ребенка – всегда была и остается одной из важнейших задач государства. Законопроект предполагает совершенствование механизма защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Кроме этого, проектом предлагается закрепить полномочия правительства на определение порядка оказания помощи детям, пострадавшим от насилия. Также предусматривается, что граждане, претендующие на осуществление педагогической деятельности, должны будут пройти психологическое собеседование. Вместе с этим проектом депутаты рассмотрят изменения в закон об аудиторской деятельности. Как ожидается, будут ратифицированы международные документы.

# Палата представителей # Дети

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