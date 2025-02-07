Изменён порядок трудоустройства безработных с переселением в сельскую местность

Для привлечения и закрепления кадров на селе, оказания дополнительной поддержки. Новеллы в законодательстве вступают в силу 7 февраля. Меняется порядок трудоустройства безработных при их переселении в сельскую местность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новой редакции – инструкция о порядке и условиях оказания содействия в связи с переездом в другую местность. Так, финансовая поддержка оказывается в размере девятикратной величины бюджета прожиточного минимума. С 1 февраля это более 4 тысяч рублей. Механизм также предусматривает заключение трехстороннего договора. Его подпишут орган по труду, занятости и социальной защите, безработный и наниматель. Документ регламентирует условия переезда и трудоустройства, гарантирует выплату финансовой помощи и контроль за выполнением договорных обязательств. Нововведения призваны укрепить кадровый потенциал, способствовать улучшению демографической ситуации в сельской местности.