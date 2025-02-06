Дворец Независимости вновь распахнул двери для гостей

Президент распорядился сделать свою главную рабочую резиденцию доступной для народа, и сегодня возможность побывать во Дворце Независимости предоставилась коллективам «Минского молочного завода № 1» и сети «Евроторг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своими грандиозными масштабами Дворец Независимости поражает буквально с первого взгляда. А еще больше, когда гости узнают, что буквально все здесь, начиная от фасадов и заканчивая убранством, создано руками талантливых соотечественников. Тот момент, когда испытываешь истинное чувство гордости за свой народ. Не оставляют равнодушными и другие интересные факты.

Например, что этот архитектурный шедевр возвели в кратчайшие сроки – всего лишь за 30 месяцев. Рассказали гостям, почему в залах температура всегда поддерживается на уровне 17 градусов по Цельсию. Среди экскурсантов сегодня много молодежи. Они отмечают, что оказаться в этом исторически важном для белорусов месте особенно почетно.

Дарья Султалиева, специалист по кадрам ОАО «Минский молочный завод №1»:

Мы очень долго и давно хотели попасть сюда. Просили, чтобы посмотреть все красоты и ощутить масштаб. И я вам хочу сказать, что нам очень понравилось. Здесь действительно безумная красота. И когда ходишь по этим масштабам, прямо ощущаешь вот этот размер, красоты. В общем, впечатления только положительные, и очень нравится.

Надежда Титкова, администратор кассы самообслуживания ООО «Евроторг»:

Очень волнительно, и чувствуешь себя причастной к чему-то важному. И все события, которые здесь происходили, конечно, понимаешь, что ты находишься на тех же местах и все видишь, что видели те люди.

Под прицелами взглядов и камер не только залы Дворца Независимости. Особое внимание подаркам, которые вручали главе государства. Самые ценные из них размещают на самых видных местах. Например, тот самый орден Святого апостола Андрея Первозванного, который в октябре прошлого года Александру Лукашенко вручил Владимир Путин. Сегодня гости увидели его своими глазами.

Дмитрий Козак, инженер-электроник ОАО «Минский молочный завод №1»:

Очень красиво. Мечтал сюда попасть давно. Масштабы просто сумасшедшие. Посмотреть это все изнутри, как все устроено здесь.