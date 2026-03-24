Депутаты рассмотрят поправки, регулирующие обращение цифрового белорусского рубля

Обсудить и принять законы, напрямую влияющие на экономику, безопасность и международные связи страны. 24 марта в Минске продолжит работу третья сессия Палаты представителей Национального собрания VIII созыва. Заседание пройдет под председательством спикера Игоря Сергеенко. В повестке – четыре законопроекта, которые затрагивают ключевые направления внутренней политики и международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивают парламентарии, приоритеты остаются неизменными: укрепление суверенитета и безопасности страны, поддержка национальной экономики, развитие социальной сферы. В своей работе депутаты ориентируются на стратегические задачи, поставленные главой государства, и на запросы граждан, для которых принимаемые решения должны быть понятными, эффективными и практическими.

Так, депутаты рассмотрят пакет поправок, регулирующих обращение цифрового белорусского рубля. Документ проходит первое чтение и определяет правовые основы использования национальной цифровой валюты, ее статус, порядок эмиссии и защиты. Закон должен обеспечить безопасное внедрение новых финансовых технологий и расширить возможности безналичных расчетов.

Также предстоит ратифицировать соглашение между правительствами Беларуси и Мьянмы об устранении двойного налогообложения. Документ направлен на развитие экономических связей, защиту инвестиций и создание прозрачных условий для бизнеса двух стран.

Во втором чтении депутаты обсудят изменения в законодательство о нормотворческой деятельности. Речь идет о совершенствовании процедур подготовки и экспертизы проектов законов, повышении качества правовых актов и их соответствия современным требованиям.

Еще один блок поправок касается недропользования. Законопроект уточняет порядок предоставления участков недр, вопросы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.