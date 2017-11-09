Депутаты приняли поправки в закон о пенсионном обеспечении: согласованы новые требования к минимальному страховому стажу

Новости Беларуси. Обновленная версия декрета № 3 находится в Администрации Президента. Об этом 9 ноября сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Документ направлен на содействие занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внесение изменений и дополнений в некоторые законы и кодексы рассматривали сегодня на заседании Палаты представителей. Так, в первом чтении приняты некоторые поправки в закон о пенсионном обеспечении. Речь об отдельных категориях белорусов, которые не могли претендовать на трудовые пенсии из-за минимального трудового стажа. Это военнослужащие и те, кто несколько раз был в декрете или ухаживал за инвалидами. Страховой стаж для них снижен до 10 лет.

Как подчеркнула министр труда и социальной защиты, законопроект совершенствует законодательство в этой области. Также Ирина Костевич рассказала о новом проекте декрета № 3.