Депутаты приняли поправки в закон о пенсионном обеспечении: согласованы новые требования к минимальному страховому стажу

Новости Беларуси. Обновленная версия декрета № 3 находится в Администрации Президента. Об этом 9 ноября сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Документ направлен на содействие занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внесение изменений и дополнений в некоторые законы и кодексы рассматривали сегодня на заседании Палаты представителей. Так, в первом чтении приняты некоторые поправки в закон о пенсионном обеспечении. Речь об отдельных категориях белорусов, которые не могли претендовать на трудовые пенсии из-за минимального трудового стажа. Это военнослужащие и те, кто несколько раз был в декрете или ухаживал за инвалидами. Страховой стаж для них снижен до 10 лет.
Как подчеркнула министр труда и социальной защиты, законопроект совершенствует законодательство в этой области. Также Ирина Костевич рассказала о новом проекте декрета № 3.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Обновленная версия декрета № 3 направлена на выход из тени тех, кто занимается скрытой занятостью. Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, в первую очередь мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства. Какие это будут услуги, конечно, будет еще рассматриваться.
Депутаты высказались за внесение изменений и дополнений в Банковский кодекс. Среди новаций – создание условий для небанковских кредитно-финансовых организаций, совершенствуется и порядок предоставления сведений, которые составляют банковскую тайну. Сейчас для их получения подходит лишь письменный запрос, законодатели предлагают также разрешить запросы в электронном виде. Кроме того, изменить намерены и порядок ликвидации банка. По новому законопроекту при самоликвидации не требуется разрешение Национального банка.
Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Все мы знаем ЕРИП, работают наши люди, пользуются услугами банковскими. Совершенствование законодательства позволит повысить качество банковских услуг... активно развивается цифровой банкинг в это сфере необходимо также соответствующее совершенствование, создание единого информационного ресурса для обмена информацией.
Ратифицировали на заседании и ряд международных договоров.