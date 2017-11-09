Счастливые звонки от Дмитрия Маликова: кто стал победителем 45 тура игры «Удача в придачу»?
Это снова случилось! 45 тур игры «Удача в придачу» определил новых победителей – новых обладателей супер призов от «Евроопт». Всего лишь за час в прямом эфире 100 204 приза от крупнейшей торговой сети разлетелись по всем регионам Беларуси, сделав эту рабочую субботу праздничной для тысяч покупателей магазинов «Евроопт», онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл». Крупно повезло Андрей Потаенко из Могилева – это ему в прямом эфире позвонил сам Дмитрий Маликов и сообщил такое!
Могилевчанин выиграл столичные апартаменты на ул. Мястровская, которая славится своим соседством с «Минск-Ареной» и водохранилищем «Дрозды». Такой подарок от любимой торговой сети победитель уже успел оценить своим профессиональным взглядом прораба.
Счастливые звонки от Дмитрия Маликова в этом туре получили и эти дамы. Нина Максимова из Бреста растерялась, услышав на том конце провода голос любимого артиста, подумала – шутка.
Минчанке Анастасии Карпович посчастливилось пережить радостные эмоции прямо в студии розыгрыша. В последние секунды трансляции Анастасия примчалась на площадку и получилаключи прямо из рук Дмитрия Маликова.
На оранжевом Hyundai Creta к себе домой в Климовичи уедет Мария Новикова. Счастью победительницы нет предела, ведь именно о таком внедорожнике она мечтала!
Гость шоу-программы Дмитрий Маликов и сам остался в восторге от игры. Пользуясь случаем, певец прогулялся по торговому залу магазина «Евроопт» и сделал парочку селфи с поклонниками.
В 45 туре игры «Удача в придачу» еще и 200 крупных денежных призов по 1 000 рублей каждый нашли своих обладателей! Кругленькие суммы победители получат в торжественной обстановке во Дворце Республики 11 ноября. На праздник приглашены все обладатели суперпризов юбилейного тура!
В 45 туре игры «Удача в придачу» еще и 200 крупных денежных призов по 1 000 рублей каждый нашли своих обладателей! Кругленькие суммы победители получат в торжественной обстановке во Дворце Республики 11 ноября. На праздник приглашены все обладатели суперпризов юбилейного тура!
А «Удача в придачу!» не сбавляет обороты! Уже стартовал 46-й тур игры, розыгрыш которого состоится 18 ноября.
А между тем, всем участникам игры «Удача в придачу!» «Евроопт» готовит сюрприз к новогодним турам. Сюрприз по-настоящему праздничный и захватывающий! Хотите узнать подробности? Тогда следите за игрой!
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