Счастливые звонки от Дмитрия Маликова: кто стал победителем 45 тура игры «Удача в придачу»?

Это снова случилось! 45 тур игры «Удача в придачу» определил новых победителей – новых обладателей супер призов от «Евроопт». Всего лишь за час в прямом эфире 100 204 приза от крупнейшей торговой сети разлетелись по всем регионам Беларуси, сделав эту рабочую субботу праздничной для тысяч покупателей магазинов «Евроопт», онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл». Крупно повезло Андрей Потаенко из Могилева – это ему в прямом эфире позвонил сам Дмитрий Маликов и сообщил такое!

Могилевчанин выиграл столичные апартаменты на ул. Мястровская, которая славится своим соседством с «Минск-Ареной» и водохранилищем «Дрозды». Такой подарок от любимой торговой сети победитель уже успел оценить своим профессиональным взглядом прораба.

Счастливые звонки от Дмитрия Маликова в этом туре получили и эти дамы. Нина Максимова из Бреста растерялась, услышав на том конце провода голос любимого артиста, подумала – шутка.

Минчанке Анастасии Карпович посчастливилось пережить радостные эмоции прямо в студии розыгрыша. В последние секунды трансляции Анастасия примчалась на площадку и получилаключи прямо из рук Дмитрия Маликова.

На оранжевом Hyundai Creta к себе домой в Климовичи уедет Мария Новикова. Счастью победительницы нет предела, ведь именно о таком внедорожнике она мечтала!