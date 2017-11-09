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«Новые, современные, безопасные»: 18 автобусов МАЗ пополнили автопарк Киева (видеофакт)

09 ноября 2017 08:02
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Новости Беларуси. 18 новых автобусов отечественного бренда МАЗ поставлены в Киев. Белорусскую технику испытал лично мэр украинской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виталий Кличко проехался за рулем одной из машин по территории автопарка. По результатам тест-драйва чиновник отметил высокое качество техники.

Киевские власти сейчас обновляют парк общественного транспорта. В этом году на городские маршруты Киева выйдут еще 80 белорусских МАЗов. Автобусы станут альтернативой маршруткам, которые не предоставляют качественного сервиса пассажирам.

«Новые, современные, безопасные»: 18 автобусов МАЗ пополнили автопарк Киева (видеофакт)-1

Виталий Кличко, глава Киевской городской администрации:
Мы провели тендер, закупили 100 автобусов. Стоимость тендера 530 миллионов гривен. Новые, современные, безопасные автобусы. Альтернатива тем маршруткам, которые сегодня загружают киевские улицы.

Киев уже не впервые закупает белорусские автобусы. В прошлом году в город было поставлено полсотни машин. Благодаря этому удалось открыть новые маршруты, а на других – значительно сократить интервал движения.

# общество # Беларусь-Украина # Виталий Кличко

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