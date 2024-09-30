Укрепление взаимодействия и новые проекты. Беларусь и Якутия планируют выйти на новый уровень развития сотрудничества. Делегация этого российского региона с рабочим визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике главы Якутии – ряд встреч и переговоров.
По уже сложившейся традиции первым пунктом программы становится памятная церемония у монумента в центре столицы. Представители делегации Якутии возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, чтобы отдать дань уважения защитникам и павшим в годы Великой Отечественной войны героям.