Укрепление взаимодействия и новые проекты. Беларусь и Якутия планируют выйти на новый уровень развития сотрудничества. Делегация этого российского региона с рабочим визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике главы Якутии – ряд встреч и переговоров.