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Беларусь и Якутия планируют выйти на новый уровень развития сотрудничества

30 сентября 2024 08:34
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Укрепление взаимодействия и новые проекты. Беларусь и Якутия планируют выйти на новый уровень развития сотрудничества. Делегация этого российского региона с рабочим визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике главы Якутии – ряд встреч и переговоров.

Беларусь и Якутия планируют выйти на новый уровень развития сотрудничества-2

По уже сложившейся традиции первым пунктом программы становится памятная церемония у монумента в центре столицы. Представители делегации Якутии возложили цветы к Вечному огню на площади Победы, чтобы отдать дань уважения защитникам и павшим в годы Великой Отечественной войны героям.

# Беларусь-Россия

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