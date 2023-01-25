Депутаты обсудили закон о ВНС. Какие дополнения внесли? Рассказала Любецкая

Новости Беларуси. Депутаты приняли законопроект о деятельности политических партий и других общественных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 января в Овальном зале прошло первое в 2023 году заседание 9-й сессии.

На нем рассмотрено 11 вопросов. Состоялось и обсуждение закона о Всебелорусском народном собрании. Его новая редакция уточняет порядок деятельности делегатов, а также предусматривает ограничение их полномочий. Чтобы предотвратить возникновение негативных последствий для страны, члены ВНС обязаны соблюдать требования антикоррупционного законодательства.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В целях комплексного регулирования отдельных функций ВНС были дополнены нормы о порядке инициатив, в том числе законодательной, рассмотрении отдельных вопросов. Интересным явилось замечание, касающееся предоставления ВНС права устанавливать не только праздничные дни, но и памятные даты. В целом законопроект подготовлен к рассмотрению во втором чтении и, на наш взгляд, позволит обеспечить формирование ВНС после единого дня голосования и послужит основой для его дальнейшей работы.