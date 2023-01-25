Прямой эфир

Александр Лукашенко совершит визиты в ОАЭ и Зимбабве

25 января 2023 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит ряд зарубежных визитов на Ближний Восток и в Африку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По приглашению руководства Объединенных Арабских Эмиратов и президента Зимбабве белорусский лидер направился в эти страны.  

Александр Лукашенко совершит визиты в ОАЭ и Зимбабве-1

Там запланирован ряд встреч и переговоров. Если юг Африки Беларусь только начинает открывать для себя, то ОАЭ – наш проверенный бизнес-партнер. Совместные интересы и перспективы сотрудничества лежат в том числе в таких сферах, как инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, банковское дело и финансы, транспорт и логистика, образование и научные исследования, спорт и туризм. Реализации ряда проектов способствовали совершенные ранее визиты Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты.  

Александр Лукашенко совершит визиты в ОАЭ и Зимбабве-4

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Эммерсон Мнангагва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси отмечают неофициальный День студентов. Как появился праздник?
25 января 2023 09:51

В Беларуси отмечают неофициальный День студентов. Как появился праздник?

Андрейченко: 6 законопроектов, инициированных депутатами Палаты представителей в 2022-м – очень хороший показатель
25 января 2023 08:59

Андрейченко: 6 законопроектов, инициированных депутатами Палаты представителей в 2022-м – очень хороший показатель

Военные поделятся тонкостями армейских профессий. Рассказываем о новом проекте для гродненских школьников
25 января 2023 08:26

Военные поделятся тонкостями армейских профессий. Рассказываем о новом проекте для гродненских школьников