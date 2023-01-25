Александр Лукашенко совершит визиты в ОАЭ и Зимбабве

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит ряд зарубежных визитов на Ближний Восток и в Африку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По приглашению руководства Объединенных Арабских Эмиратов и президента Зимбабве белорусский лидер направился в эти страны.

Там запланирован ряд встреч и переговоров. Если юг Африки Беларусь только начинает открывать для себя, то ОАЭ – наш проверенный бизнес-партнер. Совместные интересы и перспективы сотрудничества лежат в том числе в таких сферах, как инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, банковское дело и финансы, транспорт и логистика, образование и научные исследования, спорт и туризм. Реализации ряда проектов способствовали совершенные ранее визиты Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты.