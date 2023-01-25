Андрейченко: 6 законопроектов, инициированных депутатами Палаты представителей в 2022-м – очень хороший показатель

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас не полностью используется потенциал по вопросам законодательной инициативы депутатов Палаты представителей. За прошлый год в этом плане поработали неплохо. Шесть законопроектов, которые были инициированы депутатами Палаты представителей. Это очень хороший показатель. Это практически такой, будем говорить, самый высокий показатель за все последние годы работы Палаты представителей. Хотелось бы, чтобы и в этом году мы стремились хотя бы к этой цифре.