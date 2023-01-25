Андрейченко: 6 законопроектов, инициированных депутатами Палаты представителей в 2022-м – очень хороший показатель
Новости Беларуси. В развитие обновленной Конституции белорусским парламентариям предстоит принять 26 законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 января началось первое в 2023 году заседание 9-й сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.
Ранее депутатами помимо повестки также был утвержден План международного парламентского сотрудничества Палаты представителей на этот год. Одобрен и состав организационного комитета по подготовке и проведению выездного заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это мероприятие позволит обменяться мнениями, повысить уровень межпарламентского взаимодействия, скоординировать позицию на международной арене. Безусловно, обсудить какие-то проблемные вопросы, которые могут к этому времени возникнуть. И юридические аспекты коллективной безопасности государств – членов ОДКБ.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас не полностью используется потенциал по вопросам законодательной инициативы депутатов Палаты представителей. За прошлый год в этом плане поработали неплохо. Шесть законопроектов, которые были инициированы депутатами Палаты представителей. Это очень хороший показатель. Это практически такой, будем говорить, самый высокий показатель за все последние годы работы Палаты представителей. Хотелось бы, чтобы и в этом году мы стремились хотя бы к этой цифре.
Нынешний год является завершающим в работе Палаты представителей седьмого созыва. Это накладывает на депутатский корпус особую ответственность в решении задач, которые предстоит решить в ближайшей перспективе.
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