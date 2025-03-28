Прямой эфир

80 встреч с писателями – в Минске дали старт акции, приуроченной к юбилею Великой Победы

28 марта 2025 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К юбилею Великой Победы в Минске проведут 80 встреч с писателями. Старт акции, приуроченной к знаковой дате, дали в столице. Первым свою книгу презентовал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 встреч с писателями – в Минске дали старт акции, приуроченной к юбилею Великой Победы-2

В издании под названием «Человек и Время» ученый в философской форме раскрыл темы Родины, патриотизма, науки. На встрече со студентами Андрей Король рассказал о том, что сподвигло его на написание книги, о ее ценностях и главных смыслах. Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Молодые люди открыто делились своим мнением, задавали вопросы главе вуза. Обсудили также роль науки в формировании национальной идентичности.

80 встреч с писателями – в Минске дали старт акции, приуроченной к юбилею Великой Победы-4

Александр Первышев, студент Белорусского государственного университета:
Книги на данный момент являются наибольшей ценностью для нашего умственного развития. Через книги мы впитываем знания, и наш ректор нам тоже помогает двигаться вперед.

80 встреч с писателями – в Минске дали старт акции, приуроченной к юбилею Великой Победы-6

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Основная идея – не менторское изложение научной теории, а предоставление возможности каждому из участников наших бесед высказывать в контексте обсуждаемой темы свою позицию.

Встречи с писателями к 80-летию Великой Победы будут проходить в столичном Доме книги «Светоч». Принять участие в акции могут все желающие.

# Андрей Король # Книги

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь готова послать своих спасателей в пострадавшую от землетрясения Мьянму
28 марта 2025 19:13

Беларусь готова послать своих спасателей в пострадавшую от землетрясения Мьянму

Участники акции «Поезд Памяти» посетят 15 городов в 2025 году
28 марта 2025 19:11

Участники акции «Поезд Памяти» посетят 15 городов в 2025 году

Как в Беларуси будут повышать эффективность работы контролирующих органов? Итоги совещания у Президента
28 марта 2025 18:24

Как в Беларуси будут повышать эффективность работы контролирующих органов? Итоги совещания у Президента