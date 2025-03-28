80 встреч с писателями – в Минске дали старт акции, приуроченной к юбилею Великой Победы

К юбилею Великой Победы в Минске проведут 80 встреч с писателями. Старт акции, приуроченной к знаковой дате, дали в столице. Первым свою книгу презентовал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В издании под названием «Человек и Время» ученый в философской форме раскрыл темы Родины, патриотизма, науки. На встрече со студентами Андрей Король рассказал о том, что сподвигло его на написание книги, о ее ценностях и главных смыслах. Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Молодые люди открыто делились своим мнением, задавали вопросы главе вуза. Обсудили также роль науки в формировании национальной идентичности.

Александр Первышев, студент Белорусского государственного университета:

Книги на данный момент являются наибольшей ценностью для нашего умственного развития. Через книги мы впитываем знания, и наш ректор нам тоже помогает двигаться вперед.