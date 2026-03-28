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На Западной Двине дали старт сезону навигации

28 марта 2026 08:48
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На Западной Двине дали старт сезону навигации. Река уже освободилась ото льда. А это значит, что водные пути открыты для судоходства. 2026-й для транспортников обещает быть плодотворным. Этому способствуют и природные условия. В результате весеннего паводка на реках сформировался высокий уровень воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Западной Двине дали старт сезону навигации-2

Гудки теплоходов, скрежет металла, скрип канатов – так речной порт филиала «Витебскводтранс»  Днепро-Бугского водного пути входит в привычный рабочий ритм после зимы. Весь транспорт – теплоходы, баржи отремонтированы и готовы отправиться в путь. Сейчас рабочие занимаются установкой навигационных знаков. От этого зависит безопасность движения по водным артериям. Рабочие будут трудиться по 16 часов и без выходных. 

На Западной Двине дали старт сезону навигации-4

За сезон из русла реки планируют добыть не менее 500 тысяч тонн речного и карьерного песка, который в хозяйственных нуждах используют около 250 предприятий региона. Как только уровень воды на реке снизится, сменят траекторию движения.

На Западной Двине дали старт сезону навигации-6

Анатолий Леонов, начальник филиала «Витебскводтранс» РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь»:
Мы стараемся максимально сработать здесь, в районе Витебска. А потом уже, когда начинает падать вода, мы тогда уходим выше Витебской гидростанции и спускаемся от Бешенкович до Полоцкой гидростанции. Планируем безвозвратные выемки песка около 500 тысяч тонн. И этот же объем мы реализуем предприятием города Витебска и Витебской области. В основном это поставщики такие, как: ДСК, Жилстрой,  «ПлиссаСтрой» и все дорожные организации.

Объемы добычи песка будут увеличены за счет разработки дополнительного карьера в районе деревни Куковячино, который освоили в 2025 году. Дополнительно смогут добыть 130-140 тысяч тонн.

# общество

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