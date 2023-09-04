Как проходит контрнаступ и почему кампания – только украинский пиар? Вот что об этом пишут западные СМИ

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В западной прессе последних недель главные темы по Украине – это рассказы о том, как все плохо в украинской армии, как сильна оказалась в обороне российская. Это значит, что украинский контрнаступ хоть и не закончился формально, но списан почти окончательно. Результат: за 12 недель на узком участке достигнута первая из трех линий российской обороны, взяты 5-6 сел в предполье, потрачена большая часть из подготовленных для операции резервов.

Судя по последним публикациям европейских и американских СМИ, для Запада стало очевидным: в продолжающемся уже несколько недель украинском контрнаступлении что-то пошло не так. Вот как ситуацию описывает газета The New York Times: «Украинские силы сталкиваются со стойкой российской обороной и мощной российской авиацией, и, судя по непроверенным фото и видео, их потери в людях и технике непрерывно растут». Журналисты ведущего американского издания признали, что в первые недели контрнаступления киевские силы отбили крошечные фермерские деревни. А весь прогресс часто измерялся в ярдах, а не в милях. Зарубежные издания также пытались найти хоть какое-то оправдание украинским неудачам. Так, в CNN со ссылкой на двух западных высокопоставленных чиновников и одного представителя американского военного командования объяснили это тем, что российские силы демонстрируют большую компетентность, чем ожидалось по западным оценкам. А разъяснение украинских неудач, по мнению непосредственного руководства ВСУ, опубликовали и в The Wall Street Journal: «Военное командование заявило, что им требуется время для переоценки тактики и приспособления к обширным российским минным полям, а также атакам с воздуха». Однако военных экспертов это удивило. Ведь о российской авиации и минных полях все давно знали. Многие из мест даже были засняты западными спутниками со всех ракурсов. И почему все это стало для киевского командования какой-то неожиданностью – большой вопрос.

Некоторые западные издания прогнозируют, что основные события контрнаступления еще впереди. Так, Reuters пишет, что украинские силы должны преодолеть оборонительные порядки, которые Россия возводила на протяжении месяцев. Киев выделил на это 12 бригад, большая часть из которых еще не вступила в бой. Такого же мнению придерживается и Bloomberg. По мнению военных экспертов, отчасти это правда. Поскольку в контрнаступлении перемололи лишь порядка трети украинских резервов. Однако это были как раз бригады прорыва, то есть самые обученные и самые оснащенные. Также масштабы понесенных ими потерь не могли не сказаться на боевом духе остальных бойцов – тех, кому рассказывали, что русские побегут при первой же опасности. Здесь виднеется и еще одна проблема, которую отметил ряд европейских СМИ: киевский режим слишком сильно распиарил это наступление и сейчас попал в ловушку своих же собственных ожиданий.