Первый Белорусско-узбекский женский бизнес-форум стартует в Минске

Ключевое мероприятие визита – участие в первом бизнес-форуме женщин двух стран. Его участники уже сегодня планируют посетить Музей истории Великой Отечественной войны, а также познакомиться с организацией подготовки учителей в нашей стране. У гостей будет возможность оценить ассортимент и качество белорусского легпрома и продовольствия. А на 5 сентября запланирован предметный разговор о развитии деловых и гуманитарных отношений между странами. По итогам стороны рассчитывают заключить более двух десятков соглашений и контрактов. Напомним, первый Белорусско-узбекский женский бизнес-форум проводится по договоренности президентов двух стран.