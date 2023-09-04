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Первый Белорусско-узбекский женский бизнес-форум стартует в Минске

04 сентября 2023 13:37
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Парламентская делегация Узбекистана прибыла сегодня, 4 сентября, в Минск. Первым делом гости возложили цветы к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый Белорусско-узбекский женский бизнес-форум стартует в Минске-1

Ключевое мероприятие визита – участие в первом бизнес-форуме женщин двух стран. Его участники уже сегодня планируют посетить Музей истории Великой Отечественной войны, а также познакомиться с организацией подготовки учителей в нашей стране. У гостей будет возможность оценить ассортимент и качество белорусского легпрома и продовольствия. А на 5 сентября запланирован предметный разговор о развитии деловых и гуманитарных отношений между странами. По итогам стороны рассчитывают заключить более двух десятков соглашений и контрактов. Напомним, первый Белорусско-узбекский женский бизнес-форум проводится по договоренности президентов двух стран.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Фотофакт

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