Прямой эфир

Депутат о санкциях: мы найдём, где брать кредит, и Австрия найдёт, но здесь неудобство больше Австрии, нежели нам

13 июля 2021 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ольга Креч.

Жанна Чернявская: в ближайшем будущем, подсказывает интуиция, родится какая-то новая евразийская коалиция

Юлия Бешанова, СТВ: 
Президент не раз уже говорил даже о том, что санкции можно использовать себе во благо. Действительно ли можно эти санкционные вопросы решить в плюс себе?

Депутат о санкциях: мы найдём, где брать кредит, и Австрия найдёт, но здесь неудобство больше Австрии, нежели нам-1

Ольга Креч, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Санкции никогда не решают каких-то политических проблем, но это действительно чистая экономика, кому как выгодно. Если посмотреть на нашу страну и на европейские страны: Австрия – 90 % кредитов идут для белорусских предприятий. Значит, кто из этого пострадает? Мы найдем, где брать кредит. И Австрия найдет, тем не менее здесь неудобство больше Австрии, нежели нам. Если взять Литву, то 1/3 грузооборота Клайпеды – это Беларусь. Кто пострадает в этом? В общем-то, все просто. С другой стороны, с 1996 года мы все время в санкциях – мы посмотрим на окружающий мир, развиваемся, растем, добавляем, поэтому – пожалуйста.

Финансы, деньги – это все хорошо, но есть еще элемент передвижения в пространстве, общения между собой. Эта сфера будет страдать

Юлия Бешанова: 
Согласитесь, очень долгое время Беларусь достаточно спокойно и лояльно реагировала на все внешнеполитические выходки в наш адрес. Когда наш МИД стал достаточно симметрично отвечать на все эти ситуации, это вызвало волну возмущения и негодования. Насколько важно сейчас отвечать? Какие контрмеры мы можем предложить коллективному Западу?

Ольга Креч: 
Отвечать нужно, потому что мы никому не дадим себя в обиду. Мы самодостаточная страна, мы уверенная в будущем страна, мы все любим свою страну. Поэтому отвечать однозначно нужно.

Депутат о санкциях: мы найдём, где брать кредит, и Австрия найдёт, но здесь неудобство больше Австрии, нежели нам-3

Юлия Бешанова: 
Мы вышли из «Восточного партнерства», заявили уже об этом. Что мы теряем?

Ольга Креч: 
Практически ничего. Мы ничего не теряем. Важно общение. В первую очередь общение ничего не может заменить. То есть финансы, деньги – это все хорошо, но есть еще элемент передвижения в пространстве, общения между собой. Эта сфера будет страдать. То, что ограничены авиаперелеты, ограничены поездки по европейским странам – это общение между собой в первую очередь.

Юлия Бешанова: 
А какой повод для всего этого негодования вокруг Беларуси? Наверное, о нас столько никогда не говорили в мире. Все узнали, где находится Беларусь.

Ольга Креч: 
Наверное, нужно задавать один вопрос: кому выгодно? В первую очередь это не нам выгодно. Мы открытая страна. Мы страна, которая общается, торгует с другими, развивается вместе. Поэтому нужно задать вопрос, кому выгодно.

Юлия Бешанова: 
Как мы можем отвечать?

Ольга Креч: 
Здесь нужно просто находить элементы развития экономики. Для этого очень много существует стран в мире, которые лояльно или нейтрально относятся к другим.

Депутат о санкциях: мы найдём, где брать кредит, и Австрия найдёт, но здесь неудобство больше Австрии, нежели нам-5

Мы абсолютно самодостаточная страна, мы справимся в любом случае с любыми санкциями

Юлия Бешанова: 
В странах, которые предлагают нам санкции, ведь и простые люди страдают. В Литве, когда закрыли наш санаторий, пострадали люди, которые более полугода не получали зарплату. Есть другие примеры?

Ольга Креч: 
Мы абсолютно самодостаточная страна, мы справимся в любом случае с любыми санкциями. У нас есть объем продовольствия, наша страна всегда накормит своих людей. Это в первую очередь, а дальше будет перестройка промышленности на какие-то другие объекты, страны. Будет обязательно все хорошо.

Юлия Бешанова: 
Простые граждане тех стран тоже страдают? В Литве закрыли белорусский санаторий, люди, которые там работают, полгода не получали зарплату.

Ольга Креч: 
Санаторий – это чуть больше 300 человек, а если взять Клайпеду? Если взять железную дорогу? Там гораздо больше людей.

Депутат о санкциях: мы найдём, где брать кредит, и Австрия найдёт, но здесь неудобство больше Австрии, нежели нам-7

Насколько может пострадать сфера здравоохранения от санкций и ограничений?

Юлия Бешанова: 
По вашей деятельности тоже есть такие вопросы, что не все люди могут теперь попасть к нам. Расскажите.

Ольга Креч: 
Если взять элемент здравоохранения и оказания медицинской помощи иностранным гражданам, то граждане более 100 стран у нас получали медицинскую помощь. Нарушение передвижения, перелетов – эти люди пострадают. Это прежде всего пересадка органов, это онкология, то, что у нас на высоком уровне. У нас вообще здравоохранение на очень высоком уровне. Почему должны эти люди страдать? Ради чего? Ради чьих амбиций?

Юлия Бешанова:
То есть это люди, которые должны были получить лечение у нас?

Ольга Креч: 
Да, конечно. У нас дешевле, у нас более качественное лечение по очень многим аспектам. Эти люди пострадают.

Депутат о санкциях: мы найдём, где брать кредит, и Австрия найдёт, но здесь неудобство больше Австрии, нежели нам-9

В Библии есть одна заповедь: не суди. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что судят нас все. У нас это не так, то не так, все нужно сделать по-другому. Кто кому дает право нас судить? Мы сами решим, как нам надо, для чего нам надо, куда нам нужно двигаться. Естественно, что больше успеха достигаешь, когда работаешь в команде, не изолированно как-то стороной, а все-таки с теми соседями, друзьями, которые тебя не подведут в какой-то ответственный момент. Поэтому мы найдем таких людей, друзей.

Юлия Бешанова: 
Что касается сферы здравоохранения – насколько с россиянами тесная кооперация? Коронавирус многое показал, та же вакцина. Насколько может пострадать эта сфера от санкций и ограничений? Или все-таки мы с Россией самодостаточны?

Ольга Креч: 
Абсолютно не пострадает эта сфера. Когда встал вопрос вакцины, Россия первая нам помогла в этом: вакциной в первую очередь, и сейчас производство у нас налажено. Поэтому я не вижу здесь проблем, что мы можем где-то в чем-то пострадать.

Депутат о санкциях: мы найдём, где брать кредит, и Австрия найдёт, но здесь неудобство больше Австрии, нежели нам-11

Женщина в Бресте ищет разрушенные памятники советским воинам на территории Польши, перевозит за свой счет в Беларусь

Юлия Бешанова: 
Очень много говорим о том, что сейчас идет достаточно массированная экономическая атака, информационная. Но сейчас еще коснулись исторической – переписывания истории, блокады исторической памяти, можно называть как угодно. Как противостоять? Как рассказывать? Это тоже один из видов давления, когда нашу молодежь убеждают в противоположных и противоестественных для нас вещах, идеях, не говоря уже о Великой Отечественной войне. Очень много сейчас попыток рассказать, что СССР, а значит и Беларусь, несет такую же ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и Германия.

Ольга Креч: 
У нас молодежь очень грамотная, умная, мыслящая. На территории нашей страны мы не просто сохраняем знаковые места, которые были во время ВОВ, где пострадали люди. Это и Хатынь, и Ола, где сожженные деревни. В этих деревнях были в основном старики, женщины, дети. Красный Берег, где был лагерь для детей, где уничтожали наших детей. Дети это видят, молодежь это видит, анализирует. Недавно я столкнулась с тем, что женщина в Бресте ищет разрушенные памятники советским воинам на территории Польши, перевозит за свой счет в Беларусь, все это реставрируют, делают аллею памяти. Такие вещи сохраняют нашу генетическую память, она никуда не уйдет. А то, что на территории других стран это все уничтожается – это народ уничтожает себя, к сожалению.

Депутат о санкциях: мы найдём, где брать кредит, и Австрия найдёт, но здесь неудобство больше Австрии, нежели нам-13

Не все так грустно, у нас молодежь любит свою страну и восхищается ей

Юлия Бешанова: 
Вы много общаетесь в коллективах. Наверняка общаетесь с молодежью. Насколько дети знают этих героев, насколько в курсе того, что происходит вокруг Беларуси?

Ольга Креч: 
Знают, абсолютно знают, мыслят, анализируют, прекрасно понимают, что происходит. Не все так грустно, нет. У нас молодежь любит свою страну и восхищается своей страной. Буквально вчера разговаривала с молодым человеком, который видел много стран, есть с чем сравнить. Он говорит: «У нас это хорошо и это, а это лучше, чем в Италии».

У нас есть самое главное – мы сохраняем нашу духовную память. Это самое большое богатство, потому что экономические санкции приходят и уходят, это всего лишь деньги, это приходящее и уходящее. А духовная память, которая сохраняется в нашей стране, которая создается – это самое важное. То, что сохранит и будет развивать нашу страну.

# Санкции # общество # Ольга Креч # Юлия Бешанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Лискович о Дне народного единства: «Это праздник, который должен служить для того, чтобы мы жили в мире и согласии»
13 июля 2021 14:53

Виктор Лискович о Дне народного единства: «Это праздник, который должен служить для того, чтобы мы жили в мире и согласии»

Часть недвижимости в Минске предлагают оформить под договор обязательства. Это хороший старт для малых предпринимателей
13 июля 2021 14:52

Часть недвижимости в Минске предлагают оформить под договор обязательства. Это хороший старт для малых предпринимателей

КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича. Что об этом сказал сам депутат?
13 июля 2021 13:57

КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича. Что об этом сказал сам депутат?