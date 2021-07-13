Депутат о санкциях: мы найдём, где брать кредит, и Австрия найдёт, но здесь неудобство больше Австрии, нежели нам

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ольга Креч. Жанна Чернявская: в ближайшем будущем, подсказывает интуиция, родится какая-то новая евразийская коалиция Юлия Бешанова, СТВ:

Президент не раз уже говорил даже о том, что санкции можно использовать себе во благо. Действительно ли можно эти санкционные вопросы решить в плюс себе?

Ольга Креч, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Санкции никогда не решают каких-то политических проблем, но это действительно чистая экономика, кому как выгодно. Если посмотреть на нашу страну и на европейские страны: Австрия – 90 % кредитов идут для белорусских предприятий. Значит, кто из этого пострадает? Мы найдем, где брать кредит. И Австрия найдет, тем не менее здесь неудобство больше Австрии, нежели нам. Если взять Литву, то 1/3 грузооборота Клайпеды – это Беларусь. Кто пострадает в этом? В общем-то, все просто. С другой стороны, с 1996 года мы все время в санкциях – мы посмотрим на окружающий мир, развиваемся, растем, добавляем, поэтому – пожалуйста. Финансы, деньги – это все хорошо, но есть еще элемент передвижения в пространстве, общения между собой. Эта сфера будет страдать Юлия Бешанова:

Согласитесь, очень долгое время Беларусь достаточно спокойно и лояльно реагировала на все внешнеполитические выходки в наш адрес. Когда наш МИД стал достаточно симметрично отвечать на все эти ситуации, это вызвало волну возмущения и негодования. Насколько важно сейчас отвечать? Какие контрмеры мы можем предложить коллективному Западу? Ольга Креч:

Отвечать нужно, потому что мы никому не дадим себя в обиду. Мы самодостаточная страна, мы уверенная в будущем страна, мы все любим свою страну. Поэтому отвечать однозначно нужно.

Юлия Бешанова:

Мы вышли из «Восточного партнерства», заявили уже об этом. Что мы теряем? Ольга Креч:

Практически ничего. Мы ничего не теряем. Важно общение. В первую очередь общение ничего не может заменить. То есть финансы, деньги – это все хорошо, но есть еще элемент передвижения в пространстве, общения между собой. Эта сфера будет страдать. То, что ограничены авиаперелеты, ограничены поездки по европейским странам – это общение между собой в первую очередь. Юлия Бешанова:

А какой повод для всего этого негодования вокруг Беларуси? Наверное, о нас столько никогда не говорили в мире. Все узнали, где находится Беларусь. Ольга Креч:

Наверное, нужно задавать один вопрос: кому выгодно? В первую очередь это не нам выгодно. Мы открытая страна. Мы страна, которая общается, торгует с другими, развивается вместе. Поэтому нужно задать вопрос, кому выгодно. Юлия Бешанова:

Как мы можем отвечать? Ольга Креч:

Здесь нужно просто находить элементы развития экономики. Для этого очень много существует стран в мире, которые лояльно или нейтрально относятся к другим.

Мы абсолютно самодостаточная страна, мы справимся в любом случае с любыми санкциями Юлия Бешанова:

В странах, которые предлагают нам санкции, ведь и простые люди страдают. В Литве, когда закрыли наш санаторий, пострадали люди, которые более полугода не получали зарплату. Есть другие примеры? Ольга Креч:

Мы абсолютно самодостаточная страна, мы справимся в любом случае с любыми санкциями. У нас есть объем продовольствия, наша страна всегда накормит своих людей. Это в первую очередь, а дальше будет перестройка промышленности на какие-то другие объекты, страны. Будет обязательно все хорошо. Юлия Бешанова:

Простые граждане тех стран тоже страдают? В Литве закрыли белорусский санаторий, люди, которые там работают, полгода не получали зарплату. Ольга Креч:

Санаторий – это чуть больше 300 человек, а если взять Клайпеду? Если взять железную дорогу? Там гораздо больше людей.

Насколько может пострадать сфера здравоохранения от санкций и ограничений? Юлия Бешанова:

По вашей деятельности тоже есть такие вопросы, что не все люди могут теперь попасть к нам. Расскажите. Ольга Креч:

Если взять элемент здравоохранения и оказания медицинской помощи иностранным гражданам, то граждане более 100 стран у нас получали медицинскую помощь. Нарушение передвижения, перелетов – эти люди пострадают. Это прежде всего пересадка органов, это онкология, то, что у нас на высоком уровне. У нас вообще здравоохранение на очень высоком уровне. Почему должны эти люди страдать? Ради чего? Ради чьих амбиций? Юлия Бешанова:

То есть это люди, которые должны были получить лечение у нас? Ольга Креч:

Да, конечно. У нас дешевле, у нас более качественное лечение по очень многим аспектам. Эти люди пострадают.

В Библии есть одна заповедь: не суди. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что судят нас все. У нас это не так, то не так, все нужно сделать по-другому. Кто кому дает право нас судить? Мы сами решим, как нам надо, для чего нам надо, куда нам нужно двигаться. Естественно, что больше успеха достигаешь, когда работаешь в команде, не изолированно как-то стороной, а все-таки с теми соседями, друзьями, которые тебя не подведут в какой-то ответственный момент. Поэтому мы найдем таких людей, друзей. Юлия Бешанова:

Что касается сферы здравоохранения – насколько с россиянами тесная кооперация? Коронавирус многое показал, та же вакцина. Насколько может пострадать эта сфера от санкций и ограничений? Или все-таки мы с Россией самодостаточны? Ольга Креч:

Абсолютно не пострадает эта сфера. Когда встал вопрос вакцины, Россия первая нам помогла в этом: вакциной в первую очередь, и сейчас производство у нас налажено. Поэтому я не вижу здесь проблем, что мы можем где-то в чем-то пострадать.

Женщина в Бресте ищет разрушенные памятники советским воинам на территории Польши, перевозит за свой счет в Беларусь Юлия Бешанова:

Очень много говорим о том, что сейчас идет достаточно массированная экономическая атака, информационная. Но сейчас еще коснулись исторической – переписывания истории, блокады исторической памяти, можно называть как угодно. Как противостоять? Как рассказывать? Это тоже один из видов давления, когда нашу молодежь убеждают в противоположных и противоестественных для нас вещах, идеях, не говоря уже о Великой Отечественной войне. Очень много сейчас попыток рассказать, что СССР, а значит и Беларусь, несет такую же ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и Германия. Ольга Креч:

У нас молодежь очень грамотная, умная, мыслящая. На территории нашей страны мы не просто сохраняем знаковые места, которые были во время ВОВ, где пострадали люди. Это и Хатынь, и Ола, где сожженные деревни. В этих деревнях были в основном старики, женщины, дети. Красный Берег, где был лагерь для детей, где уничтожали наших детей. Дети это видят, молодежь это видит, анализирует. Недавно я столкнулась с тем, что женщина в Бресте ищет разрушенные памятники советским воинам на территории Польши, перевозит за свой счет в Беларусь, все это реставрируют, делают аллею памяти. Такие вещи сохраняют нашу генетическую память, она никуда не уйдет. А то, что на территории других стран это все уничтожается – это народ уничтожает себя, к сожалению.