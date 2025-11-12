Депутат из Могилёва дал совет молодёжи, как стать успешными

Александр Лавринович, депутат Могилевского городского Совета депутатов:

До учебы в Академии управления при Президенте Республики Беларусь я рассуждал так, что сейчас я приду, сейчас я им всем покажу, как надо. Я могилевский парень, я на месте знаю, как должно быть, они там в столице ничего не понимают, засиделись в своих больших кабинетах. И буквально при первом занятии у меня был очень хороший лектор, шикарный руководитель одного из огромнейших гигантов нашей страны, суперский руководитель. И я понял, что плохих руководителей в нашей стране не существует. По одной простой причине, что абсолютно каждый находится на своем месте, политика, в том числе главы государства, это избирательное назначение на должности.

Я вспоминаю себя в юном возрасте, я просто рвал землю под собой. У меня не было никогда мысли о том, что мне кто-то что-то не дал, что-то не предоставил, где-то мне там не помогли. У меня был один вопрос, а почему мне кто-то что-то должен? В первую очередь я, а потом все остальные. И также предлагаю и нашей молодежи смотреть в первую очередь на себя и быть тем локомотивом, за которым и старшее поколение тянется.