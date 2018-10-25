Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника руководство службы продемонстрировало достижения. Ежегодно сотрудники подразделения участвуют в раскрытии около 3000 преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В чем секрет успеха операций узнавала корреспондент Татьяна Ревизоре.

Молниеносная реакция и мертвая хватка. У них нет воинских званий, зато на каждого – личное дело.

Руби – одна из самых опытных, на счету немецкой овчарки 40 выездов.

Евгений Курман, милиционер-кинолог группы задержания:

Если честно сказать, в этом костюме не страшно брать. А если вживую брать собаку, то советую не убегать от такой собаки.

Уйти от четвероногого следопыта практически невозможно. В питомнике районного отдела департамента охраны – 8 собак. Помочь раскрыть преступление по горячим следам – это про их патруль.

Иван Афанаськов, младший инспектор-кинолог питомника служебных собак:

Берет давность следа до часа, расстояние – более километра. Помогают они когда обычный человек уже не найдет.

Но прежде сигнал тревоги поступает на пульт наблюдения. Это сердце Департамента охраны. Причем «сердце» исключительно женское.

Несколько секунд – информация в радиоэфире. Три-четыре минуты – и наряд уже на пороге. Круглосуточно в режиме полной готовности находятся более 600 групп задержания. Основная доля вызовов криминальный характер не носит, но все же.

Александр Тихонович, начальник Октябрьского (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

Нами ставится задача работать на каждый визит как на реально боевой. Что там происходит – ошибка ребенка, случайно нажавшего кнопку, либо реально в квартире преступник вооруженный – мы всегда нацеливаем ребят быть максимально подготовленными к тому, что действия могут быть непредсказуемыми.

Большое внимание в Департаменте охраны уделяют физической подготовке. Среди сотрудников немало тех, кто имеет спортивный разряд. Раз в месяц рабочие ситуации отрабатывают в учебных классах. Здесь и банкомат, и офис, и квартира.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Занятия по огневой подготовке сотрудники начинают в интерактивном тире. Оружие боевое, спуск такой же тяжелый. Разница лишь в том, что мишень поражаются лазером. Так что отдача при такой стрельбе только практическая.

За монитором – настоящий тир, за теорией – мировая практика. К примеру, сегодня Департамент охраны перевооружается технически.

Это – одна из последних новинок, так называемое «автоматизированное рабочее место групп задержания». Разработка не имеет аналогов. Систему испытывали в течение года на базе Октябрьского района Минска.

Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны – начальник управления средств и систем охраны МВД Беларуси:

Данная система позволяет в режиме реального времени группам задержания контролировать ситуацию в охраняемых объектах. Кратчайший маршрут для группы задержания прорисовывает также эта компьютерная программа. Порядка 14 подразделений на территории Республики Беларусь в этом году получат данную систему и будут ее эксплуатировать.