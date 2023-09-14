Придыбайло: вся белорусская продукция была представлена в магазине Мариуполя

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Белорусские продукты – феноменальная вещь. Надо признать, что в Мариуполе не так много супермаркетов приличного типа. Есть несколько рынков, которые возобновили работу. Это очень здорово. Есть несколько супермаркетов, я в самый крупный зашел, подошел к холодильнику с молочными продуктами и увидел стенд с табличками региональных производств, которые до Минска не доезжают, а там они есть. Я думаю: мало ли, подделка. Там все-таки хватает хитрых людей. Так как «Сделано в Беларуси» – это классный бренд, под ним можно продать все что угодно. Я начал стоять с телефоном, искать в интернете – держу масло, которое никогда в жизни не видел. Начинаю искать, а там такой-то молочный комбинат, такой-то молочный комбинат. То есть вся Беларусь была представлена в магазине Мариуполя. Это удивительно.

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