Денис Мороз: энергосистема Беларуси готова к реагированию на серьёзные чрезвычайные ситуации
Отработать тесное сотрудничество ведомств и повысить эффективность реагирования на опасные природные явления. В Гродненской области прошли республиканские командно-штабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Энергетики, работники лесхоза, МЧС и ЖКХ оттачивали навыки по устранению последствий непогоды.
Стихия, бушевавшая этим летом в Беларуси, многих застала врасплох и стала поводом пересмотреть подходы в подготовке к возможным ЧС. На учениях постарались смоделировать все возможные ситуации.
Какие погодные сценарии отработали специалисты, знает Алена Жиборт.
Прошедший в Новогрудском районе ураган повалил деревья в одном из лесных массивов. В результате стихии повреждено более километра линий электропередачи. На место происшествия незамедлительно выехали бригады. Работают в том числе энергетики. Чтобы восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки, местным специалистам необходима помощь коллег из соседних районов. Так развивались события в Беларуси и летом 2024-го. Сейчас это смоделированная ситуация. Задача – отработать все моменты без промедления.
Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
Погодные явления все больше и больше оказывают влияние на нашу жизнь, в этом году в июле был сильнейший ураган, он очень сильно затронул Гомельскую область, и, конечно, мы как энергетики для себя из этого делаем выводы определенные и говорим, что нам нужно совершенствовать свою работу и быть более готовыми к таким катаклизмам, которые происходят все чаще и чаще.
Такие масштабные учения по восстановлению электроснабжения в нашей стране проходят впервые. В них принимают участие порядка 200 человек, это представители разных ведомств.
Денис Мороз:
В рамках этих учений самое главное, что мы должны для себя подчеркнуть, – это усовершенствовать взаимодействие между большим количеством различных заинтересованных органов, которые в конечном итоге во время чрезвычайных ситуаций оказываются на пике устранения этих последствий. Можно говорить, что мы сегодня зафиксировали, что энергосистема и смежные отрасли готовы к реагированию на достаточно серьезные чрезвычайные ситуации.
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