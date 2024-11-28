Путин: Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО

Актуальные проблемы международной и региональной безопасности главы государств без прессы обсуждали в течение полутора часов. А в это время пулы рассматривали детали. Цветочная композиция в виде эмблемы ОДКБ. Для встречи в расширенном составе все готово. Большая синяя папка. В ней 14 документов для подписания. И президентский райдер для расширенного заседания. Вода, сок, сухофрукты и орешки для крепких политиков.

Многополярность современного мира – историческая неизбежность. Об этом 28 ноября заявил Александр Лукашенко в Астане, где пять президентов стран ОДКБ обсуждали наиболее подходящие рецепты коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, Президент России:

Что касается производства соответствующих ракетных систем и соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30 %.

Согласование повестки вопросов прошло в рабочей атмосфере. До этого над документами плотно поработали уставные органы Организации. Наконец-то договорились оснастить силы ОДКБ самым современным оружием. Утром состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора.

Лукашенко прибыл в Астану – какие инициативы ждать от ОДКБ и что на повестке саммита? Читайте здесь.

Лидеры стран ОДКБ по итогам саммита в Астане приняли декларацию и подписали все запланированные документы. Среди заявлений – защита исторической правды. Категорически недопустимо героизировать нацистское движение и его приспешников, а также кощунственно возлагать ответственность за Вторую мировую войну на страны антигитлеровской коалиции. Президент России пригласил коллег и воинские контингенты на торжества в честь 80-летия Великой Победы. Без скромности можно отметить, что ОДКБ и есть организация-правопреемница армий Победы. А Беларусь в таком случае как была, так и остается легендарной фортецией.