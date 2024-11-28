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В Минске прошёл в заключительный этап республиканской акции МЧС «Не прожигай свою жизнь»

28 ноября 2024 17:52
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«Не прожигай свою жизнь»: заключительный этап республиканской акции МЧС прошел в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошёл в заключительный этап республиканской акции МЧС «Не прожигай свою жизнь»-2

В центре Минска спасатели организовали тематические площадки, мастер-классы по использованию огнетушителей и продемонстрировали автономный пожарный извещатель в действии. А представители Белорусского общества Красного Креста обучили приемам оказания первой помощи пострадавшему. Среди интересных интерактивов – «Пункт обмена», где желающие могли поменять сигареты на конфеты.

В Минске прошёл в заключительный этап республиканской акции МЧС «Не прожигай свою жизнь»-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Особое внимание в рамках этой кампании мы уделяем пагубной привычке, потому что не редко неосторожное обращение с огнем, в частности курение, приводит к пожарам. Если говорить о причине гибели людей, то это основная причина. Так что особое внимание, в рамках акции, мы уделяем безопасности при курении и в принципе, агитируем избавиться от это пагубной привычки.

Также в рамках акции спасатели провели профилактические мероприятия в общежитиях, высших и средних специальных учебных заведениях, железнодорожных вокзалах, в торговых объектах и жилых домах.

# МЧС Беларуси

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