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Футболисты ПСЖ в 14-й раз выиграли Суперкубок Франции

09 января 2026 07:55
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Футболисты ПСЖ в 14-й раз выиграли Суперкубок Франции-0

ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв «Марсель» в Кувейте. Об этом пишет ТАСС.

Встреча закончилась со счетом 2:2 в основное время, голы в ворота парижан забили Усман Дембеле и Гонсало Рамос, а в ворота «Марселя» - Мейсон Гринвуд с пенальти и Вильям Пачо. В серии пенальти «ПСЖ» победил со счетом 4:1.

Из-за травмы руки матч пропускал российский голкипер Матвей Сафонов. Для парижского клуба это уже 14-й трофей Суперкубка, что стало рекордом турнира. Ближайшим претендентом остается «Лион» с восемью победами.

Фото: pixabay

# Футбол

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