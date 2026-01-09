Футболисты ПСЖ в 14-й раз выиграли Суперкубок Франции

ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв «Марсель» в Кувейте. Об этом пишет ТАСС.

Встреча закончилась со счетом 2:2 в основное время, голы в ворота парижан забили Усман Дембеле и Гонсало Рамос, а в ворота «Марселя» - Мейсон Гринвуд с пенальти и Вильям Пачо. В серии пенальти «ПСЖ» победил со счетом 4:1.

Из-за травмы руки матч пропускал российский голкипер Матвей Сафонов. Для парижского клуба это уже 14-й трофей Суперкубка, что стало рекордом турнира. Ближайшим претендентом остается «Лион» с восемью победами.

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