Прямой эфир

ВС РФ ночью ударили «Орешником» по критическим объектам Украины

09 января 2026 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ВС РФ ночью ударили «Орешником» по критическим объектам Украины-0

Российские войска нанесли массированный удар по важным объектам в Украине, используя ракеты «Орешник» и беспилотники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, под удар попали предприятия по производству дронов и энергетические объекты, обеспечивающие военную промышленность. Все цели были поражены.

В министерстве подчеркнули, что любые удары со стороны Украины будут иметь ответный характер. 28 декабря Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, запустив 91 беспилотник из Сумской и Черниговской областей. Один из дронов был снабжен зарядом взрывчатки. Все беспилотники были сбиты над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Пострадавших и разрушений нет.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Более миллиона человек в Германии находятся в состоянии долгосрочной безработицы
09 января 2026 06:32

Более миллиона человек в Германии находятся в состоянии долгосрочной безработицы

Мощный шторм обрушился на Стамбул
09 января 2026 06:26

Мощный шторм обрушился на Стамбул

Представители стран ЕС подписали документ о гарантиях безопасности для Украины
08 января 2026 19:40

Представители стран ЕС подписали документ о гарантиях безопасности для Украины