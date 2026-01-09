ВС РФ ночью ударили «Орешником» по критическим объектам Украины

Российские войска нанесли массированный удар по важным объектам в Украине, используя ракеты «Орешник» и беспилотники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, под удар попали предприятия по производству дронов и энергетические объекты, обеспечивающие военную промышленность. Все цели были поражены.

В министерстве подчеркнули, что любые удары со стороны Украины будут иметь ответный характер. 28 декабря Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, запустив 91 беспилотник из Сумской и Черниговской областей. Один из дронов был снабжен зарядом взрывчатки. Все беспилотники были сбиты над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Пострадавших и разрушений нет.

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