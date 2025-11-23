«Сапёр» на дистанционном управлении – какими полезными девайсами пользуются военнослужащие
Белорусские правоохранители на неделе разбирались с теми, кто подрывает наше терпение и занимается лжеминированием. Такие случаи происходят все чаще.
В понедельник, 17 ноября, один из столичных детских садов подвергся такой атаке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Неизвестные сообщили, что здание заминировано. К счастью, тревога оказалась ложной, но такие шутки до добра не доводят.
Это роботизированный комплекс от белорусского производителя. Предназначен для проверки подозрительных предметов дистанционно, минимизируя риск для жизни сапера.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Робот управляется с помощью пульта. Он оснащен двумя джойстиками. Один отвечает за движение, другой – за управление камерой и клешней.
Две видеокамеры позволяют оператору обзор с безопасного расстояния, а специальная клешня может зажать и перемещать подозрительные предметы.
Военнослужащий взрывотехнического центра специального назначения внутренних войск МВД Беларуси:
Мы видим перед собой объект. Сейчас тихонечко подъедем. Усилие хвата клешнями достаточно большое, чтобы удерживать предмет. Вот мы его взяли и начинаем перемещение.
Оснащены саперы и другими девайсами. Например, комплекс для досмотра в затемненных местах, а также оборудование для поиска взрывных устройств с микросхемами. Неоценимую помощь оказывают четвероногие саперы. Их главный инструмент – обоняние.