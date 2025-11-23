«Сапёр» на дистанционном управлении – какими полезными девайсами пользуются военнослужащие

Белорусские правоохранители на неделе разбирались с теми, кто подрывает наше терпение и занимается лжеминированием. Такие случаи происходят все чаще. В понедельник, 17 ноября, один из столичных детских садов подвергся такой атаке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Неизвестные сообщили, что здание заминировано. К счастью, тревога оказалась ложной, но такие шутки до добра не доводят.

Это роботизированный комплекс от белорусского производителя. Предназначен для проверки подозрительных предметов дистанционно, минимизируя риск для жизни сапера.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Робот управляется с помощью пульта. Он оснащен двумя джойстиками. Один отвечает за движение, другой – за управление камерой и клешней. Две видеокамеры позволяют оператору обзор с безопасного расстояния, а специальная клешня может зажать и перемещать подозрительные предметы.