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«Сапёр» на дистанционном управлении – какими полезными девайсами пользуются военнослужащие

23 ноября 2025 17:04
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Белорусские правоохранители на неделе разбирались с теми, кто подрывает наше терпение и занимается лжеминированием. Такие случаи происходят все чаще.

В понедельник, 17 ноября, один из столичных детских садов подвергся такой атаке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Неизвестные сообщили, что здание заминировано. К счастью, тревога оказалась ложной, но такие шутки до добра не доводят.

«Сапёр» на дистанционном управлении – какими полезными девайсами пользуются военнослужащие-2

Это роботизированный комплекс от белорусского производителя. Предназначен для проверки подозрительных предметов дистанционно, минимизируя риск для жизни сапера.

«Сапёр» на дистанционном управлении – какими полезными девайсами пользуются военнослужащие-4

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Робот управляется с помощью пульта. Он оснащен двумя джойстиками. Один отвечает за движение, другой – за управление камерой и клешней.

Две видеокамеры позволяют оператору обзор с безопасного расстояния, а специальная клешня может зажать и перемещать подозрительные предметы.

«Сапёр» на дистанционном управлении – какими полезными девайсами пользуются военнослужащие-6

Военнослужащий взрывотехнического центра специального назначения внутренних войск МВД Беларуси:
Мы видим перед собой объект. Сейчас тихонечко подъедем. Усилие хвата клешнями достаточно большое, чтобы удерживать предмет. Вот мы его взяли и начинаем перемещение.

Оснащены саперы и другими девайсами. Например, комплекс для досмотра в затемненных местах, а также оборудование для поиска взрывных устройств с микросхемами. Неоценимую помощь оказывают четвероногие саперы. Их главный инструмент – обоняние.

# МВД Беларуси # Глеб Прокофьев

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