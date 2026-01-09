Общественный транспорт Беларуси в условиях непогоды может работать с отклонениями от графика

Белорусская железная дорога сообщает, что с отклонением от графика следуют поезда на участках Минск – Орша, Минск – Гомель, Минск – Брест, Жлобин – Калинковичи. В связи со сложными погодными условиями возможны задержки общественного транспорта, предупреждает «Минсктранс». На некоторых троллейбусных маршрутах движение остановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На это отреагировал метрополитен. Сокращен интервал движения поездов в подземке. Так, в непиковое время – до 16:00 – на Московской и Автозаводской линиях ожидание составит 3,5 минуты, а на Зеленолужской – 5 минут. В час пик интервал движения поездов на Московской линии составит 2 минуты, а на Автозаводской – 2,5.