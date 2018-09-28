Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Витебской области отмечают главный праздник хлеборобов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столицей «Дожинок» стал Верхнедвинск. Город встретил праздник во всей красе. Здесь поткрыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Обновили центр культуры. Вручили ключи от квартир местным жителям.

Скромные и немногословные. Они привыкли работать на земле. Где колоситься рожь и практически бесшумно работает комбайн. Леонид Алексеенко и Павел Хоняк – абсолютные рекордсмены в Витебской области. Впервые в истории северного региона они намолотили без малого 4,5 тысячи тонн зерна.

Леонид Алексеенко, главный комбайнер хозяйства «Заозерье»: Непривычно для нас, простых работников, быть в центре внимания. Так, работали местами тяжело, местами довольно просто. Обычный рабочий день, только допоздна.

Нынешний год для аграриев северного региона выдался как никогда сложным. Картину сезона «от посевной до уборочной», словно в зеркале, отражал этот пятничный день. Дождь закончился только, когда на улицы города вышли главные герои праздника.

Ольга Велюга, главный агроном хозяйства «Шайтерово»:

Профессия очень сложная. Особенно для женщины. Совмещать работу и дом это действительно очень тяжело. Но ради вот этого, наверное, стоит.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все наши традиции, обычаи, ремесла – то, что сегодня мы видим в этом прекрасном городе, они все-таки идут из деревень – это истоки белорусской нации. Хорошо, что мы этот праздник сохраняем.

В подарок хлеборобам – внушительные премии, служебные автомобили и сельскохозяйственная техника. Не обошлось и без демонстрации новых разработок. Например, плуг, созданный специально для полей Витебской области. Он равномерно обрабатывает почву в самых неудобных и труднодоступных местах. А таких земель в регионе – большинство.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Особое внимание главы государства к этому региону, потому что есть здесь потенциал. Появился почерк.

Ценные подарки – и для жителей Верхнедвинска. Физкультурно-оздоровительный центр, многоквартирный жилой дом, супермаркет и фонтан в самом сердце любимого города.

Анастасия Бут, СТВ:

Ну и какие же «Дожинки» без хлеба? Главный каравай северного региона испекли из муки нового урожая. Нижний ярус в диаметре около метра. Высота – 120 сантиметров. И весит он более 120 килограммов.