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Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ

28 сентября 2018 19:14
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Новости Беларуси. В Витебской области отмечают главный праздник хлеборобов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -1

Столицей «Дожинок» стал Верхнедвинск. Город встретил праздник во всей красе. Здесь поткрыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Обновили центр культуры. Вручили ключи от квартир местным жителям.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -4

Скромные и немногословные. Они привыкли работать на земле. Где колоситься рожь и практически бесшумно работает комбайн. Леонид Алексеенко и Павел Хоняк – абсолютные рекордсмены в Витебской области. Впервые в истории северного региона они намолотили без малого 4,5 тысячи тонн зерна.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -7

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -9

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -11

Леонид Алексеенко, главный комбайнер хозяйства «Заозерье»:

Непривычно для нас, простых работников, быть в центре внимания. Так, работали местами тяжело, местами довольно просто. Обычный рабочий день, только допоздна.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -14

Нынешний год для аграриев северного региона выдался как никогда сложным. Картину сезона «от посевной до уборочной», словно в зеркале, отражал этот пятничный день. Дождь закончился только, когда на улицы города вышли главные герои праздника.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -17

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -19

Ольга Велюга, главный агроном хозяйства «Шайтерово»:
Профессия очень сложная. Особенно для женщины. Совмещать работу и дом это действительно очень тяжело. Но ради вот этого, наверное, стоит.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -22

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все наши традиции, обычаи, ремесла – то, что сегодня мы видим в этом прекрасном городе, они все-таки идут из деревень – это истоки белорусской нации. Хорошо, что мы этот праздник сохраняем.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -25

В подарок хлеборобам – внушительные премии, служебные автомобили и сельскохозяйственная техника. Не обошлось и без демонстрации новых разработок. Например, плуг, созданный специально для полей Витебской области. Он равномерно обрабатывает почву в самых неудобных и труднодоступных местах. А таких земель в регионе – большинство.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -28

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Особое внимание главы государства к этому региону, потому что есть здесь потенциал. Появился почерк.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -31

Ценные подарки – и для жителей Верхнедвинска. Физкультурно-оздоровительный центр, многоквартирный жилой дом, супермаркет и фонтан в самом сердце любимого города.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -34

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -36

Анастасия Бут, СТВ:
Ну и какие же «Дожинки» без хлеба? Главный каравай северного региона испекли из муки нового урожая. Нижний ярус в диаметре около метра. Высота – 120 сантиметров. И весит он более 120 килограммов.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -39

Витебская область намолотила в этом году 755 тысяч тонн зерна. И первой в Беларуси выполнила госзаказ. Так что, будем с хлебом. И в этом заслуга – аграриев северного региона и всей страны.

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -42

Денежные премии и трактор в подарок: в Витебской области отмечают «Дожинки». Большой репортаж СТВ -44

# Праздничные даты # общество # Леонид Алексеенко # Ольга Велюга # Владимир Андрейченко # Михаил Русый # Фотофакт

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