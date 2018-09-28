Потомки белорусов, покинувших родину 120 лет назад, вернулись в Буда-Кошелёвский район, чтобы заложить аллею памяти

Новости Беларуси. Сибирские кедры на белорусской земле. Потомки наших соотечественников, которые еще в конце 19-го века отправились обживать тайгу, приехали на Родину предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей из России принимают в Рогини – это небольшой поселок в Буда-Кошелевском районе. В память о тех, кто когда-то покинул, но совсем не забыл белорусскую землю, здесь заложили аллею: саженцы привезли из тайги, ставшей белорусам второй родиной.

Александр Добриян, СТВ:

Эта история началась именно здесь ровно 120 лет назад. 24 семьи из белорусской деревни Рогинь, получив благословение местного священника, отправились в путешествие длиной в 3 тысячи километров. В далекую Сибирь людей гнали неурожаи и голод.

Колонизаторов имперские власти освобождали от налогов и давали землю. Вечную тайгу трудолюбивые белорусы превратили в урожайные нивы. Дед Надежды Шаманской – Иван Новиков – был первым ребенком, рожденным белорусами на новом месте. За три поколения в ее семье она первая, кто ступил на землю предков.

Надежда Шаманская, житель Тюменской области (Россия):

Мне кажется Рогинь очень похожа на наши Ермаки. А когда на кладбище были: те же фамилии, как у людей кто сейчас живет у нас в Ермаках.

Надо сказать что вновь испеченные сибиряки старались не терять связь с Родиной. Когда 1928-ом году Рогинь сгорела дотла, те самые переселенцы приехали восстанавливать родную деревню. На память привезли из тайги саженцы сибирской лиственницы и заложили целую аллею.

Елена Новикова, житель Санкт-Петербурга (Россия):

Время не пощадило, выжила только одна красавица. Мы приехав в 2017 году спустя 120 лет, мы не могли не повторить того же.

Елена Новикова настоящий летописец этой удивительной истории. Это она увлекла и объединила общей историей сибиряков с белорусскими корнями. В 2017 году она сама впервые побывала в Рогини, в этот приезд на землю предков привезли пихты и кедры, а также землю с сибирских подворий каждой из 24-ех семей, когда-то покинувших Беларусь.

Николай Воробьев, житель Тюменской области (Россия):

Я с детства мечтал сюда попасть. Посмотреть на эту землю. Как рассказывала моя прабабушка, как ей здесь хорошо жилось.

Несмотря на вековую разлуку, на родине предков сибирских земляков приняли с открытым сердцем.

Анастасия Ковалева житель деревни Рогинь:

Как свои люди. Я говорю, как мои дети побыли у меня.

Валентина Шабловская, житель деревни Рогинь:

Конечно, радует, что не забывают, помнят прадедов своих предков.