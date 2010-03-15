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День защиты прав потребителей отмечают 15 марта во всем мире

15 марта 2010 07:31
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Начало традиции было положено в 1961 году в США. В нашей стране этот день отмечают девятый год.

Сегодня в Беларуси намерены повысить ответственность производителей и поставщиков за качество и безопасность товаров. Разработка документов для этого законодательного акта уже начата.

В нашей республике, по сравнению с другими странами СНГ, ведется большая работа в этой сфере. В 2009-м вышла новая редакция базового закона о защите прав потребителей и принят закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Введен четкий порядок экспертизы товаров и повышенные требования в отношении генно-модифицированной продукции.

# общество # общество # Ирина Наркевич # Защита прав потребителей

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