МНС Беларуси: Это гораздо лучше, чем принимать запретительные нормы в отношении казино, создавая теневой бизнес

О перспективах развития игорного бизнеса в Беларуси рассказывает начальник главного управления контроля подакцизных товаров и электронных технологий Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Владимир Валерьевич Муквич.

На неделе на высшем государственном уровне был поднят вопрос об упорядочении игорного бизнеса в Беларуси. С точки зрения налоговых поступлений, насколько этот вид деятельности выгоден для государственного бюджета?

Сегодня поступление доходов от игорного бизнеса в госбюджет Беларуси составляет менее 1% — это порядка 62 млрд белорусских рублей, то есть немного. В то же время, доходы от игорного бизнеса, поступающие в местные бюджеты, например, Гомельской или Могилевской области, составляют довольно значительный объем платежей. В рамках Концепции развития игорного бизнеса, которая подготовлена и сейчас обсуждается у Главы государства, прорабатываются вопросы, как не потерять, а также нарастить эти платежи при проведении государственных мероприятий по усовершенствованию игорного бизнеса.

С 2006-2007 года количество объектов игорного бизнеса в Беларуси постоянно растет. В связи с тем, что в законодательстве Российской Федерации и Украины произошли изменения, Беларусь стала более привлекательной для открытия и развития игорного бизнеса. Субъекты хозяйствования, имеющие опыт в данной сфере, могут просто перевезти свой бизнес в Беларусь.

Планируется, что в результате реализации Концепции платежи в бюджет будут поступать не за счет увеличения количества объектов игорного бизнеса, а благодаря системе налогообложения. Концепция предусматривает ряд мер, позволяющих вести игорный бизнес на уровне, не хуже мирового.

К примеру, предусматривается пересмотреть требования к игровому оборудованию. В частности, для игровых автоматов предполагается ввести минимальный уровень отдачи в 90%. Сегодня к игровому оборудованию, используемому в Беларуси, таких требований нет.

В данном случае потребитель игорных услуг будет защищен на 100%. Но будет ли интересна и полезна такая система тем, кто оказывает эти услуги?

Понятно, что в этих условиях будет действовать конкуренция: каждый будет стремиться максимально привлечь к себе клиентов.

Планируется внедрить единую компьютерную систему, которая будет охватывать всю Беларусь, собирать информацию со всех казино…

Такая информационная система будет взаимодействовать с игровым оборудованием, собирать информацию о том, сколько выигрышей принято, сколько выигрышей выплачено, работает ли игровое оборудование. Это гораздо лучше, чем принимать запретительные нормы, создавая таким образом теневой бизнес, и заставлять своих же граждан отправляться в другие страны, чтобы поиграть в казино.

Скажите, пожалуйста, белорусы — азартная нация?

Я думаю, что эта черта не является признаком национального характера белорусов.