Эксперт о трагедии белорусского СУ-27 в Польше: Даже сейчас сложно судить, что произошло...

Летчики-снайперы Марфицкий и Журавлевич выбрали жизнь для людей, забыв о себе... Именно за этот мужской поступок, который сравнили с другим, аналогичным, который некогда совершил полковник Владимир Карват, на неделе посмертно наградили летчиков Марфицкого и Журавлевича.

Эта трагедия навсегда запомнится двухстам тысячам зрителей, находившимся в тот день на авиашоу в Радоме и миллионам людей по всему миру, наблюдавшим за катастрофой из эфиров новостей. В объективах десятков фото- и видеокамер и на глазах завороженной фигурами высшего пилотажа публики случилось непоправимое: СУ-27 сначала начал резко терять скорость, а затем и вовсе скрылся из виду. Одно мгновение — и из-за леса поднялся столб дыма…

Александр Юрьевич в тот день с земли руководил полетом. Диспетчер дал команду катапультироваться, но летчики Журавлевич и Марфицкий, пожалуй, впервые за свою карьеру не выполнили требование руководителя полетов.

Летчики в первую очередь думают о жизни людей, которые находятся на земле, потом о самом самолете и только после этого о себе. Два Александра — Марфицкий и Журавлевич — тянуть за ручки катапультирования отказались. И ценой своих жизней спасли судьбы десятков.

Информацию, полученную с помощью расшифровки бортовых самописцев, и десятки видеофайлов любительской съемки специалисты анализируют до сих пор. И если в причинах еще есть сомнения, в следствии не сомневается никто. Полковники Марфицкий и Журавлевич приняли героическое решение.

Александр Мурычин, начальник группы руководства полетами 61-й истребительной авиационной базы:

Хоть они были и очень опытными летчиками, естественно, волновались. Я сказал им, чтобы они успокоились перед полетом.

Выполнить эту фигуру под силу летчикам только уровня Журавлевича и Марфицкого. К слову, такой высший пилотаж они демонстрировали не впервые. Белорусские любители авиации уже видели так называемое «ухо» в исполнении двух полковников в небе над линией Сталина и над Боровой.

Александр Николаевич находился в Радоме как дублирующий летчик. Готовился вместе со всем экипажем. В то утро ничего не предвещало беды. Вместе позавтракали, после этого пути разошлись: дублирующий летчик Александр направился на смотровую вышку, а два других Александра — на стоянку самолетов.

Александр Потехин, командир авиационной эскадрильи на СУ-27:

Даже сейчас сложно судить, что произошло... Это были лучшие пилоты истребительной авиации.

Сегодня Александр Потехин — один из тех, кто готовит подрастающее поколение авиаторов. Путь от мальчика, мечтающего подняться в небо, до летчика уровня Журавлевича и Марфицкого — длиной почти в 25 лет. На специальном тренажере занимаются и начинающие, и опытные летчики. Ведь авиация не терпит авторитетов. Здесь летчик — как скульптор: каждую фигуру он до совершенства оттачивает на земле, и только после этого демонстрирует публике.

Книга Александра Марфицкого — настоящее пособие для летчика: от новичка до асса. Курс боевой подготовки в истребительной авиации опубликовали в 2007 году. Здесь строго расписан порядок выполнения всех заданий. Выучил по книге, отработал на моделях, затем на тренажере, сдал десятки зачетов и допусков — и только после этого в небо.

Событие мирового масштаба, в которое очень быстро переросла трагедия в Радоме, так же быстро превратилась в главную тему для обсуждения. В погоне за сенсацией некоторые журналисты не стеснялись в высказываниях, даже несмотря на убедительные доводы специалистов.

Летчик-снайпер — высшая категория мастерства авиаторов. Именно в этом ранге находились полковники Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. За плечами обоих летчиков — неподдающееся осмыслению количество часов, проведенных в воздухе: 1700 и 2500. Если сложить две эти цифры, то пилоты на двоих провели в небе без остановок почти полгода.

Что же все-таки привело к трагедии, сегодня точно сказать не может никто. Версий много: и попадание птицы в двигатель, и погодные условия, и отказ оборудования, и даже попадание монеты в воздухозаборник. Мнения о качестве постсоветских истребителей тогда быстро докатились до Барановичей. Ведь СУ-27 имел приставку УБМ, то есть учебно-боевой модернизированный. Некоторые псевдоэксперты не упустили возможности усомниться в уровне подготовки технических специалистов местного авиаремонтного завода.

Александр Воробей, заместитель главного инженера ОАО «558-й авиационно-ремонтный завод»:

Летно-технические характеристики самолета никоем образом не поменялись. Это мнение не только наших специалистов, но и конструкторов Сухого, которые являются разработчиками данного типа самолета. Модернизация никак не могла повлиять на то, что случилось.

Более того. С начала эксплуатации до момента крушения тот самый 63-й борт успел налетать всего 826 часов, и это притом, что предельный летный ресурс таких самолетов — 5000 часов. Во время модернизации изменилась лишь система спутниковой навигации, расширен комплекс вооружения, улучшено прицельное оборудование. Система управления осталась той же.

На кадрах видно, что вблизи самолета все-таки было какое-то черное пятно. Возможно, это и есть та самая птица, которая остановила сердце самолета.

Юрий Воробьев, командир 61-й истребительной авиационной базы:

Двигатель сделан так, что как только в него попадает посторонний предмет, он выходит из строя.

Во время исполнения этой фигуры летчики испытывают колоссальные перегрузки. Для сравнения: при взлете самолета мы испытываем перегрузку в 1,5G, а космонавты при спуске корабля чувствуют на себе до 9G. При таких нагрузках масса тела человека увеличивается в 9 раз. Тогда на долю пилотов пришлись перепады положительных и отрицательных перегрузок. Этого достаточно, чтобы экипаж на мгновенье потерял работоспособность.

К слову, и разговоры об авиационных суевериях оказались не голословными. Перед полетом летчики не давали интервью и не фотографировались. Да и по воскресеньям летать не принято. Как минимум, последнее поверье авиаторы со стажем нарушили.

Александр Потехин, командир авиационной эскадрильи на СУ-27:

Авиашоу в Радоме проходит не первый год. Самолеты НАТОвские уже примелькались. Когда стало известно, что прилетает СУ-27 из Беларуси, вокруг него появился ажиотаж.

На одной из фотографий Журавлевич и Марфицкий с коллегами из Голландии. Молодые летчики настолько впечатлились белорусской «сушкой» (так называют самолет СУ-27), что Александр Марфицкий подарил одному из пилотов значок, изображающий истребитель.

Светлана Журавлевич:

Ребята были под огромным впечатлением от пилотажа, от истребителя, что он такой красивый, сильный, мощный… Эдуардыч снял петличку и подарил молодому летчику. И через два дня ребят не стало...

Светлана Журавлевич статус жены летчика оправдала сполна. Вместе с мужем объездила полмира. Жили и на Сахалине, и на Курильских островах, и даже в Америке. Там Александр Журавлевич учился в авиационной академии.

Светлана Журавлевич:

Любой летчик, который поднимается в небо, — уже человек очень мужественный. Ведь в случае непредвиденных обстоятельств ему придется взять ответственность за людей, которые находятся внизу.

То, что белорусские летчики совершили настоящий подвиг, сегодня не сомневается никто. Им удалось спасти жизни людей, которые находились на земле.

Подобная трагедия почти 14 лет назад случилась в небе над Барановичами. Во время учебно-тренировочного полета погиб Владимир Корват. Его 27-й СУ начал стремительно падать над деревнями Арабовщина и Большое Гатище. Пилот получил команду покинуть самолет, но не катапультировался. Оставшиеся 14 секунд до падения он потратил на то, чтобы отвести 25-тонную машину от населенных пунктов. Сегодня, несмотря на прошествие времени, местные жители не могут без слез вспоминать эту трагедию.

В польской деревне Маленчин, где случилась трагедия, жители не ждут результатов экспертизы. Они знают: белорусские летчики — настоящие герои. На место падения истребителя приносят цветы и даже собирают деньги на памятник, который откроют уже 11 апреля. А на этой неделе Указом Президента белорусские пилоты удостоены Ордена «За личное мужество».

Александр Мурычин, начальник группы руководства полетами 61-ой истребительной авиационной базы:

Они до конца сделали то, что должен сделать настоящий мужчина. В данной ситуации нужно было сделать выбор, который характеризует мужчину как настоящего мужчину.

Ольга Макей, Александр Миранович о героях нашего времени.