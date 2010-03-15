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Анонсы новостей СТВ 15 марта

15 марта 2010 07:23
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В стране пройдет акция «Мы – граждане Беларуси!». В торжественной обстановке представители законодательной и исполнительной власти, ветераны войны и труда вручат 16-летним белорусам паспорта.

А БРСМ подарит юным гражданам республики буклеты «Паспорт моей страны». В нем – все о территории и населении Беларуси, составе государства, Конституции, государственных символах и органах власти.


Сегодня на родину из Мурманска доставят тела белорусских туристов, погибших под снежной лавиной

Их везут в специальном вагоне. Поезд прибудет в Минск днем. Напомним, шестеро молодых людей попали под лавину 8 марта в одном из горных массивов. Двоим из них из снежного плена удалось выбраться самостоятельно. Они пытались найти своих товарищей. Но безуспешно. Сотрудники МЧС смогли добраться до места трагедии лишь через два дня после схода лавины.


Как бороться с виртуальными преступлениями

Об этом будут говорить на международном конгрессе по борьбе с киберпреступностью в Лондоне. Форум соберет представителей стран «Большой восьмерки», Европы, Америки, Азии и Африки. Речь пойдет о современных методах расследований, в том числе с использованием Интернета. Опытом борьбы с компьютерными преступлениями поделятся с иностранными коллегами и белорусские правоохранители.

# общество

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