День внутренних войск в Беларуси: что является главным подарком для солдат срочной службы в праздничный день?

Новости Беларуси. В Беларуси 18 марта День внутренних войск. Созданы они были 18 марта 1918 года в Витебске из числа добровольцев конвойной стражи. Охрана общественного порядка, кинологическая подготовка, конвоирование, уничтожение взрывчатых веществ – вот далеко не полный перечень тех задач, которые сегодня выполняют подразделения этих войск.

Александр Сериденко, следуя по маршруту патрулирования, услышал крик о помощи. Злоумышленник, выхватив у женщины сумки, пытался скрыться во дворах. Гражданина задержали и сопроводили в РОВД. А в праздничный день военнослужащему вручили нагрудной знак «За заслуги».

Александр Сериденко, заместитель командира взвода патрульной роты отдельной специальной бригады милиции внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Давно хотел стать милиционером, военным хотел стать. Шанс: и милиционер, и военный – два в одном.

Маршируют в праздничный день, действительно, по-военному. Личный состав отдельной специальной бригады милиции – формирование по-своему уникальное. Есть своя рота специального назначения, где проходят службу краповые береты.

Для внутренних войск – это, скорее, исключение, а для Артема Глушкевича – заветная мечта. Он смог доказать, что воля и характер, приумноженные на опыт наставников, могут совершить, казалось, невозможное.

Артем Глушкевич, стрелок отдельной специальной бригады милиции внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Мечта моя была попасть в спецназ. Попал я в первую роту специального назначения. Там, где меня подготовили. Прошел я испытания на право ношения крапового берета. Стремился с детства, была моя мечта, свою мечту реализовал.

Очередное сообщение о странной находке. Дежурные расчеты взрывотехнического центра в сутки осуществляют до пяти выездов. Зачастую дело приходится иметь с боеприпасами периода Первой и Второй мировой войн, но встречаются и взрывчатые вещества неизвестного происхождения. У саперов есть и своя примета: человек делает выбор, а сапера в нем формирует профессия.

Дмитрий Гаврук, начальник взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Это и опасность, это и огромная ответственность. Человек должен до конца это осознать. Конечно же, до конца осознание происходит с течением времени. Если военнослужащий решил связать свою судьбу с взрывотехническим центром, то уже в процессе службы происходит постоянная работа над личностью, прежде всего.

Лучшим по итогам года в торжественной обстановке вручили памятные подарки и грамоты. Обозначив все те же, неизменные уже 97 лет, направления: охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность граждан.

Главный подарок для солдат срочной службы в праздничный день – это увольнительная. Возможность встретиться с родными и близкими и рассказать о том, как они служат во внутренних войсках Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.