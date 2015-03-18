К 70-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны будет оказана материальная помощь – от 3,5 до 10 млн рублей

Новости Беларуси. К 70-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны будет оказана материальная помощь. Соответствующий указ подписал 18 марта глава государства.

От 3,5 до 10 миллионов рублей получат Герои Советского Союза и кавалеры Орденов Славы. Те, кто защищал Отечество до 3 сентября 1945 года и очищал землю от неразорвавшихся снарядов и мин после освобождения.

Материальную помощь получат и те, кто трудился на благо победы в тылу и награжден медалями за самоотверженный труд, и те кто пострадал от последствий страшной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.