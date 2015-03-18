53 дня до Великой Победы: 18 марта 1945 года началась пятая битва за Курляндию

Новости Беларуси. 53 дня до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты XX века. В этот день, 18 марта 1945 года, началась так называемая пятая битва за Курляндию.

Прорвать блокаду западной части Латвии Советские войска пытались с осени 1944 года. Полностью уничтожить Курляндский котел получится только 15 мая после полной капитуляции фашистской Германии.

В освобожденной Беларуси уже во всю кипит мирная жизнь. 70 лет назад в этот день на столичном катке стадиона «Пищевик» закончился розыгрыш Кубка БССР по хоккею.

О значимых и ярких событиях прошлых лет написано немало книг и сценариев кинолент.

Андрей Дударенко, актер Национального академического драматического театра им. М. Горького:

Если говорить о потерях, семь человек погибших и 12 человек без ног. Это только в одной фамилии Дударенко. Я не знаю своего детства, потому что все время взрослые ощущения. Война началась ‑ все, мы за мужиков работали. В колхозе, у себя дома. Я почтальоном был, привозил почту. Треугольнички эти. И самое печальное, когда я привозил похоронку. Это визг, слезы баб этих. Ужасное состояние было.

Ежедневно телезрители СТВ будут делиться своим видением тех далеких лет. Участники боевых действий расскажут о том, что помнят. Историки, экскурсоводы, о том, что знают. Дети, звезды эстрады и спортсмены – о том, что услышали от своих дедов.

Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой Победы оставалось 53 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.