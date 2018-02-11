Беспилотники «Бусел-М» будут следить за паводковой ситуацией в Беларуси

Новости Беларуси. Следить за паводковой обстановкой в Беларуси впервые будут с помощью беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для проведения воздушной разведки задействуют авиационный комплекс «Бусел-М». Благодаря этому специалисты смогут более оперативно реагировать на ситуации в зонах риска. Беспилотники в режиме онлайн будут передавать сигналы на компьютер.

МЧС уже провел тренировочные запуски. Отработаны действия по подготовке системы управления, технике пилотирования и обработке полученной информации.

Радиус действия беспилотника – до 25 километров. Крейсерская скорость полета – до 70 км/ч.