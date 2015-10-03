Виталина Рудикова – о закулисье культурной жизни столицы

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Как всегда, мы обсуждаем разные аспекты жизни столицы. Сегодня поговорим о нашем свободном времени. Вернее о том, что делается в городе для того, чтобы мы могли провести его интересно и познавательно. Возможностей и предложений больше, чем достаточно: многочисленные театры, выставки, концерты. Все зависит от наших желаний и стремлений. Но над тем, чтобы у нас был выбор, где и что посмотреть и послушать, без выходных работает множество людей.

О закулисье культурной жизни большого города порассуждаем с нашей гостьей. У нас в студии начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.

А если вы хотите узнать что-то новое о жизни столицы, готовы предложить интересную тему – звоните нам.