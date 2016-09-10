День танкиста: кто и почему идет в танкисты и как женщина-танкистка из Венесуэлы попала в Беларусь

Зато с танками у нас все в порядке. И с реальными, а особенно с виртуальными. Когда-то пугали капиталистический Запад, что советские танки за ночь дойдут до Ла-Манша. А теперь белорусские, виртуальные, дошли и до Индийского океана, и до Японского моря, и Атлантику перевалили. И никто не паникует. Белорусский «Мир танков» в Книге рекордов Гинесса. А наш корреспондент Анастасия Бенедисюк в босоножках-«танках» забралась под броню. В воскресение ведь День танкиста.

Вот он – легендарный Т-34. В ночь на 3 июля 1944 года именно танк лейтенанта Фроликова первым ворвался в тогда еще оккупированный Минск. Уже ко второй половине дня город-герой был освобожден. Ежегодно в канун Дня танкистов именно здесь собираются те, для кого стальной исполин – это не просто Победа и свобода.

Генерал-майор в отставке предпочтет сперва пожать руку и лишь затем возьмет цветы.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Танк – это боевая машина, на которой я войну прошел.

Евгений Казаков, заместитель командира учебно-танкового взвода:

Мне отец много рассказывал, как он служил именно в танковых войсках, именно в Печах, здесь. Я с детства задумывался, что танки – это интересная техника, почему бы и не попробовать.

Спустя 18 лет Евгению пришла повестка. Все в те же танковые войска, и вот уж гордость наверняка отцовская – в ту же роту, где служил Казаков-старший. Сегодня Евгений уже замкомандира учебно-танкового взвода – учит курсантов правильно проходить трассу на боевой машине, меры безопасности, дистанция, маневрирование. Это все он нам еще покажет. Но прежде, чем прозвучит сигнал, дескать, движение разрешаю, контрольный осмотр танка проводит механик Козловский.

Каменщик по образованию, механик (уверяет сержант Козловский) по призванию. Осмотрев и измерив все необходимое с земли, отправляемся туда, где не ступала нога женская, в таком оформлении точно. И без крепких мужчин с задачей этой нам, увы, не справится. Уже на танке проверяем охлаждающую жидкость и застопоренность башни.

Джоселин Брито, курсант военно-технического факультета БНТУ:

Здесь будет командир, здесь будет наводчик. Я буду здесь, вы, пожалуйста, здесь.

Это не шутка и не инсценировка. Белорусская форма, флаг Венесуэлы – девушка-танкистка.

Вот уже второй год курсант Брито осваивает бронетанковые машины. Правда, практика начнется только в 2017 году. Меж тем, уже сегодня Джоселин на деле показывает: так кто же настоящая владычица стального исполина. В своей группе она единственная девушка, но, сетует красотка, о маникюре в этом деле можно забыть!

Джоселин Брито, курсант военно-технического факультета БНТУ:

Республика Беларусь и Боливарианская Республика Венесуэла очень хорошие друзья. Когда я вернусь в Венесуэлу, буду работать с танками.

О том, что будет служить, курсант Брито знала с самого детства – отец тоже военный (пусть и финансист), но вот с боевой техникой хрупкая танкистка познакомилась только в Минске.

Мир танков реальный уже давно перекочевал в мир виртуальный. И все благодаря белорусам. Восемь лет назад несколько программистов придумали уникальную онлайн-игру – немного стрелялки, немного стратегии. Сотня миллионов человек из России, Китая, США, Австралии. Увлеченных геймеров уже больше, чем населения самой Беларуси в 10 раз. Белорусские «танкситы» захватили мир.

Два километра по бездорожью. Танки грязи не боятся. И так несколько часов. Тренировки у военнослужащих на боевых машинах не прекращаются и в эти минуты.

Но от романтики, перейдем к вопросам куда более земным. Говорят, танк на поле боя живет от трех до 7 минут.

Евгений Казаков, заместитель командира учебно-танкового взвода:

Все зависит от механика-водителя и слаженных действий членов его экипажа.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

В легкий танк Т-70 снаряд когда попал, механик выскочить не сумел, а я сумел. И даже не раненый был. А в Т-34 из 4 членов экипажа я один только ранен был. А те погибли.

Он дважды горел, четырежды был ранен. Осколки-свидетели тех лет до сих пор с танкистом Фенем. Александру Федоровичу, представьте только, 93 года.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Я хотел быть летчиком, но мне врач говорит: «Твое сердечко бьется, как телячий хвостик». Если сравнивать с другими родами войск, то самые активные – это пехота, танкисты, летчики. Это те, кто бьет и в наступлении, и в обороне.

40-тонная машина, замкнутое пространство. Помимо того, что в танкситы идут парни в основном ниже 170 сантиметров, они просто обязаны быть в хорошей физичкой форме. Помимо тренажеров обычных занимаются и вот в таких – гидро. Здесь готовят механиков-водителей.

Алексей Чистяков, начальник цикла вождения и технической подготовки:

Они уже в танк садятся на место механика-водителя с этим противогазом в положении наготове, чтобы в случае какой-либо критической ситуации включить этот противогаз, запустить его, и ждать эвакуацию.

Курсант:

Даже если на гражданке на озере отдыхаешь в свободное время, мало ли кто-то тонет, всегда пригодится.

Сегодня у Артема праздник, игрушечные танки он оставил дома. Советская самоходная артиллерийская установка СУ-100 на основе легендарной 34-ки. Создана специально для борьбы с тяжелыми немецкими «тиграми». И здесь же танк-80 – вот к чему приковано внимание и десятилетнего мужчины, и видавшего, кажется, все пехотинца Евгения Далецкого. На советской броне он проехал пол-Европы. Это как встреча боевых товарищей. В мирное время.

Евгений Далецкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы наступали по территории Польши по 30-40 километров в сутки, гнали фрица. Это была гордость нашей армии.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

В дань памяти тем людям, которые принесли Победу, в том числе освобождение города Буда-Кошелев.

А пока в Буда-Кошелеве изучают подарок от Министерства обороны, где-то на полигоне под Борисовом на очередной километр на своей боевой машине заходят сослуживцы Казаков и Козловский, в центре Минска генерал-мойор в отставке Фень, должно быть, вспоминает своих боевых товарищей, а хрупкая сеньорита Брита на ломанном русском еще только изучает строение танка. Меж тем к выполнению очередной миссии (и это по всему миру) приступают еще и миллионы геймеров.