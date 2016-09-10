Улица Базарная в Минске: где и когда существовала и почему была переименована в Университетскую

Сегодня трудно представить, что возле Красного костела, где так любят отдыхать минчане, 15 лет назад шумела общественным транспортом и авто улица Советская. Но в связи с реконструкцией площади Независимости эта часть улицы стала пешеходной. Сейчас память о Советской и дореволюционной Захарьевской хранят лишь здания с нумерацией 2-18 и 7-19, Дом правительства, Красный костел и известные дома в стиле модерн.

Мало кому известно, что этот район связан с историей еще одной улицы, длиной всего в 300 метров, о которой знают только историки Минска да помнят немногие старожилы.

Алексей Адамович, историк, краевед:

Эта местность еще 150 лет назад до постройки Либаво-Роменской железной дороги фактически была загородным пустырем. На месте нынешнего университетского городка и частично улицы Ленинградской существовало старое еврейское кладбище. На этом месте был выгон и продовольственные лавки. С освоением этой территории стали возникать стихийные рынки, появлялась городская сеть, городская застройка и образовались улицы, которые несли в себе названия, ориентирующиеся на принадлежности к местности, базары, рынки. Здесь возникла улица, вошла в историю Минска, как Базарный переулок, потом она стала Базарной. Закончила свое существование, как улица Университетская. Эти адреса сохранялись до 60-х годов XX столетия.

Первоначально улицу называли Базарным переулком, а имя Базарной улицы тогда имел Новозахарьевский переулок, который проходил параллельно улице Захарьевской. Он бесследно исчез вместе с малоэтажной застройкой после Второй мировой войны при закладке площади Ленина. Название Базарной улица получила, скорее всего, из-за проведения здесь стихийных базаров.

После основания на перекрестке Магазинной (современной улицы Кирова) и Коломенской (современной Свердлова) Виленского базара улица стала естественным проходом к нему от Захарьевской и полностью оправдала свое название. Так, уже в конце XIX века на картах Минска ее знали как улицу Базарную. В 1910 году был построен Красный костел и Базарная стала вести не только к базару, но и к храму, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ .

Алексей Адамович, историк, краевед:

Университетский городок БГУ был построен на месте старого Еврейского кладбища. Часть кладбища в конце XIX века была использовано для строительства депо минской конки, чуть-чуть за химфаком БГУ находились ангары, были проложены рельсы. А в 1946 году здесь была открыта трамвайная линия, пущен первый маршрут минского трамвая, который просуществовал с 1946 по 1955 годы, он проходил по всей протяженности улицы Университетской.

Как же Базарная стала Университетской? В марте 1927 Президиум Мингорсовета постановил «...отвести для постройки Университетского городка площадь в границах между Земледельческим переулком, улицами Базарной, Старой Базарной, Ленинградской, Бобруйской и дворами по Советской улице...» В декабре 1934 года, после убийства в Ленинграде Сергея Кирова, Мингорсовет решил присвоить его имя улице Университетской (бывшей Магазинной), а название Университетская логично досталось Базарной, на которой уже стояли новенькие корпуса БГУ.

Алексей Адамович, историк, краевед:

Застройка улицы Университетской, преимущественно деревянная, сильно пострадала в годы войны, фактически ее четная часть была уничтожена, не считая корпусов Белгосуниверситета. Окончательно улица прекратила свое существование в середине 60-х, когда было построено новое здание Мингорисполкома, а также здание МИДа БСССР с аркой, которое примыкало к старому корпусу Медицинского института.

Университетская, 11. Такую прописку после войны носило это здание, где размещались ясли № 4. Пройдет время, и в этом доме будут встречать молодоженов. Еще недавно здесь находился ЗАГС Московского района. Сейчас это административное здание, но его фасад фактически сохраняет трассу бывшей улицы.

Еще одним зданием с редким адресом – Университетская, 10 – был старый корпус Мединститута, поврежденный во время войны и восстановленный в 1948 году. На его третьем этаже располагалась кафедра анатомии.

Алексей Адамович, историк, краевед:

Так назывался в народе анатомический корпус Медицинского института. Он простоял здесь с самого создания университетского городка до 2003 года и был разрушен в связи с реконструкцией этой местности, но так здесь и ничего не было построено.

По иронии судьбы в последний раз улица стала «Базарной» в 90-е годы, когда на отрезке от арки до химфака БГУ разместился настоящий городок коммерческих киосков, или как в народе их называли, «комков». Киоски располагались в четыре ряда. И легальные, и нелегальные продавцы торговали здесь сувенирами, книгами и, конечно, цветами для молодоженов.

Алексей Адамович, историк, краевед:

Когда-то в Минске было две Университетских улицы, сейчас нет ни одной. Мне кажется, было бы совершенно логичным, если бы на этом коротком участке – от арки до улицы Ленинградской – разместить какой-то туристический объект, повесить старые таблички, может быть, проложить трамвайные пути, сделать кафешку в виде трамвая. Это было бы местом отдыха студентов и, конечно, память про исчезнувшую улицу – улицу, по которой может пройти сейчас каждый минчанин, даже не зная о ее существовании.