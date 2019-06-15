+38, 9. Помните самый жаркий день в истории Беларуси? Он был не так уж давно
Аномальная жара бьёт рекорды. Сперва температурный максимум зафиксировали в Брагине – почти +33. Через несколько дней – Жлобин, там было практически +35. В Минске 11 июня был побит рекорд 82-летней давности – температура поднялась до +32, рассказали в программе «Плюс-минус».
Температура последних дней, как сообщают специалисты, в разы превышает климатическую норму. Станет ли это лето самым горячим за всю метеоисторию, покажет время.
А пока лидирует в жаркой гонке 2010 год. Тогда средняя температура за все три месяца вместо положенных +17 показала +20.
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Вообще, абсолютный максимум для территории Беларуси был отмечен в 2010 году – 8 августа в Гомеле максимальная температура воздуха составила +38, 9. Этот рекорд превышен не был, несмотря на то, что идёт повышение температуры с каждым годом среднегодовой.
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