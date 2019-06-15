+38, 9. Помните самый жаркий день в истории Беларуси? Он был не так уж давно

Аномальная жара бьёт рекорды. Сперва температурный максимум зафиксировали в Брагине – почти +33. Через несколько дней – Жлобин, там было практически +35. В Минске 11 июня был побит рекорд 82-летней давности – температура поднялась до +32, рассказали в программе «Плюс-минус».

Температура последних дней, как сообщают специалисты, в разы превышает климатическую норму. Станет ли это лето самым горячим за всю метеоисторию, покажет время. А пока лидирует в жаркой гонке 2010 год. Тогда средняя температура за все три месяца вместо положенных +17 показала +20.