Беларусь изнывает от жары, а для кого это время интенсивной работы?

Новости Беларуси. Аномально жаркой эта неделя выдалась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурные рекорды побиты в Брагине и городе Октябрь. 15 июня по югу Беларуси столбики термометров добрались до отметки в 33 градуса.

Погода повлияла и на графики работы многих предприятий. Офисным менеджерам в некоторых организациях на час сокращают рабочий день. А фабрики мороженого и напитков, наоборот, переходят на двухсменный режим. Алина Талай рассказала, как тренироваться в жару Для трактористов и механизаторов эти дни действительно жаркие. Не столько даже из-за погоды, сколько из-за объемов работы. В Курино уже завершают уборку трав, а Сергей Шмырев шутит, даже не почувствовал летнего зноя.

Сергей Шмырев, тракторист-машинист:

Наша техника оборудована кондиционерами. Я могу установить любую температуру. Есть термос с охлажденной водой.

Жара вносит коррективы в питьевой режим тех, кто работает в поле. Ежедневно в этом хозяйстве выпивают до 100 литров воды, минералки, лимонада или компота.

Городские жители предпочтение же отдают разливному квасу «как в детстве». Около 60 бочонков расставлены в крупных городах Витебской области и частично – в Могилевской. А производят его в Орше. 10 тонн в сутки – это максимальная мощность небольшого завода, который работает 6 месяцев в году.

Иван Ширяков, директор предприятия по производству безалкогольных напитков:

Увеличиваются продажи, растет объем производства, соответственно, выручка. Есть возможность развивать предприятие.

Второй самый ходовой товар – это, конечно, мороженое. Только оршанское едят по всей Беларуси и за рубежом: от Крыма до Камчатки. Завод летом работает в две смены и 6 дней в неделю. А объемы увеличиваются в 7 раз! До 150 тонн в месяц.

Алексей Авсюкевич, главный инженер сырзавода:

Силы у нас перераспределяются. Те, которые зимой были задействованы на производстве сыров, сейчас мы их перераспределяем на производство мороженого.





За неделю в Беларуси уже побиты несколько температурных рекордов. С понедельника синоптики обещают на пару-тройку градусов ниже и даже в отдельных регионах дожди.

Сидим дома днем, вечером выходим на улицу. С ними особо никуда не съездишь.

Я живу в частном секторе и у нас очень большой бассейн. Там очень хорошо. Так что я, наверное, от жары не страдаю. Страдаю от жары на работе. Там жарко, душно, тяжело работать.

С утра до вечера мы с дочкой на велосипеде. Мы едем в детский сад, нам очень комфортно, с ветерком и вперед, и назад. И днем стараемся, в самую жару где-то находиться поблизости водоема, в тенечке.