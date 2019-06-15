«День праздничный, торжественный». Самая массовая церемония присяги прошла в Печах

Новости Беларуси. Торжественные церемонии принятия присяги новым пополнением прошли 15 июня в воинских частях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из самых массовых состоялась в учебном центре в Печах под Борисовом. Здесь собрались более тысячи солдат, призванных на срочную службу. А поддержать их приехали несколько тысяч родных и близких.

Татьяна Мамайко:

Сегодня присяга у нашего сына, который 30 мая пошел служить. Я как женщина могу судить со стороны, а мужчин это делает настоящими мужчинами. Они посмотрят изнутри на всю эту систему, решат, для себя определяться с дальнейшим жизненным путем. Почувствовать, как служили наши отцы, деды, прадеды.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

День праздничный, торжественный. День, когда родители приезжают, родственники. Одна тысяча солдат принимает присягу, а здесь – несколько тысяч родителей. Для них это тоже значимый день. Те военнослужащие, которые сейчас несут службу, получили новое пополнение, которое через 2-5 месяцев после подготовки этих специалистов, придут в войска и будут продолжать выполнять учебно-боевые задачи, укреплять обороноспособность страны.