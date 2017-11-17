День студента в Минске: как это было

Новости Беларуси. Несколько часов незабываемого зрелища, 20 тысяч иностранных студентов и культура более сотни стран мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

17 ноября в Минске отметили один из самых значимых для молодежи праздников. Международный день студента собрал в Национальной библиотеке множество интернациональных команд. Свои таланты ребята показали на большой сцене.