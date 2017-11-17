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День студента в Минске: как это было

17 ноября 2017 20:48
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Новости Беларуси. Несколько часов незабываемого зрелища, 20 тысяч иностранных студентов и культура более сотни стран мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

17 ноября в Минске отметили один из самых значимых для молодежи праздников. Международный день студента собрал в Национальной библиотеке множество интернациональных команд. Свои таланты ребята показали на большой сцене.

День студента в Минске: как это было-1

Инди Агуамонго, студент Белорусского государственного университета:
Мы играем национальную музыку Эквадора, индейскую музыку.

День студента в Минске: как это было-4

Жасмин Мангатани, студентка Белорусского государственного аграрного технического университета:
Я сегодня немножко пела и немножко танцевала. Я приехала из ЮАР.

В рамках международного фестиваля также состоялись конкурсы, презентации инновационных проектов, интерактивные выставки. Несмотря на то, что участники форума говорят на разных языках, их объединяет энергия творчества и позитива.

# общество # Иностранные студенты в Беларуси # Фотофакт # Студенты # Инди Агуамонго # Жасмин Мангатани

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