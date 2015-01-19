Александр Хоронеко: Впервые в крещенские морозы нырял с гирей

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» на СТВ отвечает рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Хоронеко.

Александр Хоронеко – спортсмен, многократный рекордсмен мира по гиревому спорту, лауреат Книги рекордов Гиннесса, неоднократный чемпион и обладатель Кубков СССР, СНГ, Республики Беларусь. Победитель международных турниров по гиревому спорту.

Свои силовые рекорды спортсмен устанавливает с декабря 1991 года. Самый длительный по времени состоялся в 2005 году. Тогда силач за двое суток без сна и отдыха 6160 раз поднял вверх на прямые руки бочку весом 40 кг.

Расскажите о своей традиции ныряния в крещенские морозы. Как давно вы это делаете и будете ли делать 19 января?

Александр Хоронеко:

Меня военные люди уговорили нырнуть еще года три назад. Это, кстати, было мое первое ныряние. Там фишка была в чем? Я еще с гирей нырял. Я взял гирю.

Мне кажется, уговаривать вас точно не приходится, вы все новации сразу принимаете.

Александр Хоронеко:

Ощущения были, конечно, колоссальные. Сразу, когда я вынырнул, тело обожгло, а потом такое приятное. Это надо испытать, это надо пройти. Единственное, что у меня из негатива осталось, у меня очень замерзли пальцы рук и ног. Но мне потом профессионалы сказали, что нужно всегда брать руковички, тапочки, чтобы ноги сразу согреть. А так было великолепно. Я верю, что один раз нужно окунуться и потом год болеть не будешь.

И как, вы болеете три года?

Александр Хоронеко:

В принципе, нет. Но я по возможности стараюсь вести здоровый образ жизни. Что касается закаливания, у меня всегда (это правило) любое (душ, в бане я или в сауне) я заканчиваю всегда холодным обливанием, контрастным. Контрастный – это когда горячая – холодная, горячая – холодная. Но я считаю, что если человек стал и у него тело еще не разогрето, нужно сначала, прежде чем холодной, нужно действительно разогреть, а потом уже под холодный душ. И это польза и для закаливания, и для кожи. Я считаю, что нормально.

Вы обмолвились, что каждому нужно пробовать. Все-таки вы считаете, что каждому нужно пробовать?

Александр Хоронеко:

Конечно, человек должен в жизни все попробовать.

Моя сестра, например, будет и детей нырять. Ей говорят, что с ума сошла, зачем детей повела. Вот вы считаете как: покорны все возрасты?

Александр Хоронеко:

Да, все возрасты покорны. Я знаю, что с самого детства уже ребенка воспитывают к этому, приучают к закаливанию. Но это нужно делать, конечно, в щадящей форме. Не то, что как в армии: разделся – нырнул. Нет.

Ныряние, наверное, одна из новых сфер вашей спортивной и вообще жизни. Расскажите, есть какие-то сейчас новые достижения? У вас какое-то бесконечное количество рекордов. Что мы упустили, когда вы и что привезли, завоевали?

Александр Хоронеко:

Прошедший год был, конечно, очень продуктивный в плане, что несколько моих рекордов зафиксировала английская Книга рекордов Гиннесса. На данный момент у меня сейчас официально шесть рекордов в английской Книге мировых рекордов Гиннесса.

Это стандартные сертификаты. Для всех, не важно, в какой части света человек устанавливает какой рекорд. И не важно в какой деятельности: будь это культурная, спортивная, научная. Они выдают такой сертификат с указанием страны, фамилии. То есть это, считаю, очень престижно и не только для самого участника, но и для страны. То есть это престиж и реклама стране. Потому что я считал и считаю, что стать рекордсменом английской Книги рекордов Гиннесса – это почти то же самое, как олимпийским чемпионом. Единственное, что шутка такая: за олимпийского чемпиона страна еще деньги спортсмену дает, а здесь ты платишь деньги за участие. И не каждый рекорд они рассматривают и выносят. Поэтому это действительно серьезно.

А как вы приходите к тому, что нужен какой-то определенный рекорд? Мне кажется, все, что можно, уже все подняли, все сделали.

Александр Хоронеко:

В принципе, все. Но можно количество. Если человек усовершенствован, он сам понимает, что нет все равно предела его совершенству.

Есть пределе вашему совершенству? Вы с каждым годом все больше и больше ставите рекордов.

Александр Хоронеко:

Учитывая структуру телосложения, учитывая возраст, конечно, поправки нужно делать. То, что я делал 20-30 лет назад, конечно, сейчас я не сделаю. Но зато новые направления открываются. В области силовой выносливости, скоростно-силовой выносливости. Может быть, что-то еще в йоге можно придумать. Поэтому главное подбирать под себя. Я если стараюсь делать что-то новое, то я стараюсь делать, чтобы это было редко.

Запомнился ваш рекорд, когда вы 48 часов без перерыва поднимали гири.

Александр Хоронеко:

Это было с водой. Но кто говорит – с пивом, кто – с водой. Не важно. Это был пивной кег 40-килограмовый. Я его поднимал двое суток. Сейчас мне даже как-то и не верится, что я это дела. Как вообще можно двое суток не спать.

Как можно двое суток не спать, не говоря уже о том, что поднимать что-то?

Александр Хоронеко:

Делал, готовился. Полгода я к этому готовился.

Полгода вы не спали, тоже старались что-то делать?

Александр Хоронеко:

Да, постепенно часы увеличивал. Контрольная тренировка была буквально за две недели, чтобы восстановиться. Это у меня было где-то 30 часов. Больше я уже не шел, потому что я бы просто морально не восстановился. Тут еще очень важно не только чисто физически, но и морально подготовиться, то есть мозги свои. Потому что сам факт площадки три на четыре, двое суток не спать. Днем пять минут разрешала судейская комиссия, а ночью – 10 минут в конце каждого часа. И все – делай что хочешь. То есть мне в этот момент и массаж делали, и кушал. Естественно, питание я готовил специально. Колбасу я не ел. Это были в основном жидкие напитки, витаминизированные.

Напоследок вопрос. Какой вы все-таки хотите еще поставить рекорд? Есть ли рекорд, которого вы еще не добились, но спите и видите?

Александр Хоронеко:

Вы знаете, сейчас самый главный рекорд, смысл жизни, как говорят, – просто жить, радоваться жизни. Во-первых, надо восстановиться. Я думаю, что возраст. Не то, что как раньше – по 10 рекордов. С умом, если получится, может быть, в каком-нибудь скоростном гиревом спринте, три минуты на скорость, я может быть, что-то подниму. Но самое главное, я горжусь этим: я выработал свою систему тренировок оздоровительную, собственным весом с элементами йоги. Каждый день в течение, допустим, часа человек занимается. Это, в принципе, мне не надо. Может, я уважаемый. Ни в коем случае не хочу нажить врагов. Если у человека есть возможность заниматься в тренажерном зале, этот замечательно. Если у него позволяет время, ресурс материальный. Но есть же люди у нас, кому по каким-то причинам не позволяется. А у мня система тренировок, что можно дома. Пожалуйста, три на четыре чистое место, коврик, откройте форточку, музычку включите. Главное, чтобы человек хотел. И вы можете за этот час прогнать все свои мышцы, растянуть связочки и чувствовать себя очень комфортно.

Мне кажется, это действительно самый важный рекорд.