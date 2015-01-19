Лилия Ананич: С начала 2015 года в Беларуси ограничен доступ к пяти интернет-ресурсам

Новости Беларуси. О безопасности уже на просторах интернет-пространства. С начала года в Беларуси ограничен доступ к пяти интернет-ресурсам. Об этом 19 января сообщила министр информации Лилия Ананич.

На этих сайтах размещались материалы, тем или иным образом связанные с пропагандой наркотиков.

Принять подобное решение позволил новый закон о СМИ, который вступил в силу с 1 января. Согласно документу, интернет-ресурсы теперь относятся к средствам массовой информации, а значит несут такую же ответственность.

Стоит отметить, что такие меры отныне распространяются на все сайты, работающие в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

У государства есть право в трехмесячный срок предъявить предупреждение тому или иному средству массовой информации. С 1 января 2015 года это же право есть у государства и в отношении владельцев интернет-ресурсов. Думаю, что мы этим правом будем эффективно пользоваться. И конечная цель такой работы – чтобы интернет-пространство превращалось из интернет-пространства незаконопослушного в пространство, которое своей информацией способствует развитию страны.